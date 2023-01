'Todo a la vez en todas en todas partes', las claves de la película favorita de los Oscar 2023 'Everything Everywhere All at Once', su título original en inglés, ha logrado once nominaciones

Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once en la versión original en inglés) ha sido la gran revelación en los Oscar 2023 con un total de 11 nominaciones. Este largometraje de ciencia ficción ha logrado cautivar tanto a la audiencia como a los críticos especializados de la industria cinematográfica. Pero, ¿cuáles son las claves de su gran éxito? A continuación, te las explicamos.

Una trama futurista

Esta cinta, escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, nos presenta la vida de Evelyn Whang (Michelle Yeoh), una heroína inesperada con un don muy particular: poder viajar en el metaverso entre universos paralelos, cada uno de ellos más caótico que el anterior. La protagonista tendrá que usar este poder para salvar al mundo entero de la destrucción al mismo tiempo que su vida personal real se desmorona con un marido que le solicita el divorcio y una hija veinteañera que necesita la aprobación de sus progenitores constantemente. Un cóctel perfecto que garantiza 139 minutos de emoción, risas y alguna que otra escena dramática.

Un reparto de excepción

Otro de los puntos fuertes del filme es su elenco, en el que destacan nombres como el de Michelle Yeoh (Memorias de una Geisha) ; Jonathan Ke Quan (Indiana Jones); o Jamie Lee Curtis (My Girl). Precisamente, esta última ha expresado su emoción por formar parte de esta selección por primera vez en su extensa carrera profesional. "¡Esto es toda una sorpresa! Una de mis mejores amigas me envió un mensaje diciendo que estaba sentada frente a mi casa y que si quería compañía mientras se anunciaba a los nominados. Nos tomamos de la mano. Ni siquiera me di cuenta de que me hizo estas fotografías. Al escuchar mi nombre abracé a marido. Sin filtros, un momento de completa alegría", ha declarado a sus admiradores en sus perfiles sociales.

¿Qué premios ha ganado?

Los Oscar son el broche de oro para esta ficción independiente que con un presupuesto de 25 millones de dólares ha conquistado el corazón de los espectadores. En su palmarés ya se encuentran dos Globos de Oro (Mejor actriz principal en comedia y Mejor actor de reparto ); el AFI a la Mejor Película del Año; cinco premios Critics Choice (Mejor Película, Guion, Dirección, Reparto y Montaje); dos premios Gotham (Mejor actor secundario y Mejor Película) y el premio Rotten Tomatoes a Mejor Película de Acción y Fantasía. Además, en los premios Screen Actors Guilds, que tendrán lugar en febrero, ha acumulado otras cinco nominaciones.

¿Dónde se puede ver?

Si quieres ir calentando motores y ver Todo a la vez en todas partes antes de la 95º edición de los Oscar, que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 12 de marzo, en España está disponible en Movistar Plus. Si no cuentas con esta plataforma de streaming, también se puede alquilar en Prime Video (1,99 euros); en Google Play (3,99 euros); Filmin (3,99 euros), Apple TV (3,99 euros) y Rakuten TV (3,99 euros). Si te ha gustado demasiado y quieres que forme parte de tu biblioteca audiovisual de manera permanente, se puede comprar de manera digital en Prime Vídeo (3,99 euros), Google Play (4,99 euros), Apple TV (8,99 euros) y Rakuten TV (9,99 euros).

Otras películas a tener cuenta para la gala Oscar 2023

Si eres amante del séptimo arte tampoco te puedes perder Almas en pena (The Banshees of Inisherin) y Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front) con nueve nominaciones cada una; Elvis, el biopic del Rey del Rock que ha logrado ocho candidaturas y Los Faberman, una cinta de Steven Spielberg con tintes autobiográficos que ha acumulado siete nominaciones. Otros títulos destacados son: Blonde, de Ana de Armas, La Ballena (The Whale), que ha supuesto el resurgir profesional de Brendan Fraser o Tar, protagonizada por Cate Blanchett.

