La espectacular foto con la que Hilary Swank anuncia el nacimiento de sus hijos

No fue fácil. ¡Pero chico (y chica) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo". Así ha anunciado Hilary Swank el nacimiento de sus mellizos. El anhelado sueño de la actriz, de 48 años, se ha hecho realidad y no puede estar más feliz y agradecida a la vida por este milagro doble. La ganadora del Oscar en 2000 y 2005 por Boys Don't Cry y Million Dollar Baby ha presentado a los pequeños con una espectacular foto. En ella aparece sosteniendo a sus bebés en brazos y mirando al infinito. Las felicitaciones por esta gran noticia no han tardado en llegar. Sharon Stone, Viola Davis, Jesse Tyler Ferguson o Maria Sharapova han celebrado la llegada de los bebés, un niño y una niña de los que todavía se desconoce el nombre.

- Quedarse embarazada después de los 40: pasos a seguir para alcanzar el sueño de ser madre

VER GALERÍA

Hilary confirmó su embarazo el pasado mes de octubre. "Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno, ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", declaró en el programa de televisión Good Morning America, donde presumió de sus primeras curvas premamá. "Es una bendición. Es un milagro total. Es increíble", añadió emocionada al tiempo que explicana que en la familia de su marido, Philip Schneider, había varios casos de embarazos múltiples.

VER GALERÍA

La intérprete se ha mantiene muy activa durante su embarazo. La hemos visto mostrando su día a día, su rutina de ejercicio y desfilando por la alfombra roja de los Globo de Oro. Ahora, Hilary ha compartido con todos sus seguidores la imagen más esperada con la que ha dado la bienvenida a sus mellizos.

VER GALERÍA

El nacimiento de los niños ha puesto el broche de oro a la historia de amor de la actriz y el empresario. Hilary Swank y Philip Schneider se casaron el 18 de agosto de 2018. La ceremonia tuvo lugar en una reserva natural de ocho mil hectáreas, en Carmel (California), donde vive y fue alcalde Clint Eastwood, que estuvo en la boda y con quien la novia ganó su Oscar por Million Dollar Baby. "He esperado mucho tiempo a Philip. No quiero decir que había renunciado a encontrar a alguien como él, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder", dijo la intérprete en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

- Todos los detalles sobre el vestido de novia de Hilary Swank

- María José Campanario y la larga lista de 'celebs' que han sido madres pasados los 40 años

Para Hilary fue muy emocionante caminar hacia el altar del brazo de su padre. "Antes de ir al bosque, me senté con él y lloré. Estaba increíblemente emocionada porque pudiese vivir esto conmigo", confesó, pues estuvo tres años años alejada de Hollywood para cuidarle tras un transplante de pulmón. Desgraciadamente, su progenitor falleció en 2021 provocando un enorme vacío en la actriz.

VER GALERÍA

La pareja se conoció dos años antes del 'sí, quiero' en una cita a ciegas, organizada por unos amigos comunes, que, según contó Hilary en ¡HOLA!, empezó con un 'brunch' y terminó con una cena bien entrada la noche. "Las mujeres, hoy en día, tenemos una gran dificultad para encontrar el amor, es un reto", aseguró, pues anteriormente estuvo casada diez años con Chad Lowe, hermano del actor Rob Lowe, y comprometida con el extenista colombiano Rubén Torres.