Hilary Swank, de 48 años, anuncia que será madre por primera vez ¡y de gemelos!

Hilary Swank se estrena en la maternidad por la puerta grande, puesto que ha anunciado que está embarazada de gemelos. La actriz de 48 años deseaba desde hace mucho tiempo formar una familia junto a su marido, Philip Schneider, y, finalmente, su sueño se va a hacer realidad. "Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos!. Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", ha explicado la protagonista de Million Dollar Baby durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America.

De la misma manera, la intérprete ha declarado está en su segundo trimestre de gestación y, por el momento, ha tenido la suerte de no haber experimentado ninguna molestia, como náuseas o vómitos y se encuentra bien.La única pega que ha destacado es que su ropa le está dejando de valer. Sin embargo, este pequeño inconveniente no es nada para ella y ha bromeado con la posibilidad de cortar sus vaqueros favoritos para poder seguir llevándolos a medida que su barriguita vaya creciendo.

Aunque los embarazos múltiples son siempre más sorprendentes, la artista ha confesado que tanto por su familia como por la de su esposo hay antecedentes de gemelos y que está más que preparada para darle la bienvenida a los bebés a su hogar e ir experimentando junto a ellos las distintas etapas y primeras veces cargadas de nervios, pero, sobre todo, de emoción. Por ahora, no ha dado más detalles sobre el género de los pequeños o sobre los posibles nombres tiene en mente para los niños.

Un romance íntimo y un enlace de cuento de hadas

La actriz ganadora del Oscar y el empresario comenzaron su discreta historia de amor en el año 2016. Siguiendo esta línea, pasaron por el altar en 2018 en una boda secreta en Saint Lucia Preserve, una urbanización privada rodeada de lujo y naturaleza situada cerca de Carmel, California. En sus perfiles sociales compartía con todos sus seguidores algunos bonitos retratos de su gran día mientras que declaraba sus sentimientos por su esposo. "Agradecida por haberme casado con el hombre de mis sueños". 4 años después, ponen el broche de oro a su romance con la llegada de 2 nuevas personas a su particular mundo que, a buen seguro, llenarán su corazón de alegría.

En lo profesional también atraviesa un magnífico momento con varios proyectos pendientes de estreno: la serie dramática Alaska, la película Lionsgate y el thriller de acción Mother's Milk. Además, cobra fuerza un posible cameo en la sexta temporada de Cobra Kai, el remake de Karate Kid, ya que sus fans anhelan que vuelva a ponerse en la piel de Julie Pierce, el papel que la catapultó a la fama siendo tan solo una adolescente.

