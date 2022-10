Toni Nadal cuenta cómo se encuentran Mery Perelló y Rafa Nadal antes de ser papás

Desde que trascendiera la noticia sobre el ingreso de Mery Perelló en su séptimo mes de embarazo en el Hospital Quirónsalud de Palma de Mallorca, han sido muchas las personas que se han interesado por el estado de salud de la esposa de Rafa Nadal que cuenta los días para ser mamá. Las recientes declaraciones del tenista acerca de su estado de ánimo "no estoy bien, no estoy bien" no ayudaron a tranquilizar a su seguidores, sin embargo las últimas palabras de la hermana del campeón de Roland Garrosm Maribel Nadal, y las de su tío Toni Nadal han contribuido a calmar los ánimos.

-Rafa Nadal: 'Ahora es momento de tener mi primer hijo y que todo salga bien'

VER GALERÍA

Toni Nadal, el que fue durante mucho años entrenador de Rafa Nadal y tío del tenista, ha señalado que Mery Perelló se encuentra bien. "Tuvo que guardar reposo, pero nada especial", confirma el tío de Rafa, que asegura que su sobrino espera la llegada de su hijo con gran ilusión: "Él está bien, animado, esperando, ya sabe que falta poco, esperando con ilusión y que todo vaya bien". El director de la Rafael Nadal Academy en Manarcor no tiene dudas que Rafa Nadal compaginará su profesión con su próxima paternidad. "Lo hará con total normalidad, no es un tipo especial, lo hacen todos los futbolistas y mucha gente. Al principio cuando tenga que ir a Australia será duro desprenderse de su hijo y su mujer, pero al final es el precio que tienes que pagar", revela.

-Las lágrimas de Rafa Nadal en la emocionante despedida de Roger Federer

Toni Nadal cree que su sobrino será un gran padre, aunque quizá no más que buen deportista. "Me imagino que será un buen padre, me imagino que no será tan buen padre como deportista", bromeó. Y quiso justificar su respuesta: "Es uno de los mejores deportistas del mundo, entonces, no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo como padre".

El entrenador y preparador físico aprovechó la ocasión para forrmular un deseo: que Rafa Nadal acabe el año como número 1. "Esa sería una gran ocasión para brindar", admite y asegura que la leyenda del tenis aún no se plantea la retirada. "No, yo creo que no se lo plantea, mientras el cuerpo le responda y mantenga la competitividad y tenga opciones de triunfo. Otra cosa es que vea que los problemas acucian o que está lejos de alcanzar triunfos, entonces creo que tomaría el camino de la retirada", señala y puntualiza. "No se le puede pedir más, tiene 36, de momento todo bien".

-Rafa Nadal, tras recibir un premio de manos del Rey: 'Está siendo un año distinto y complicado por las novedades familiares'