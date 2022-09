Las lágrimas de Rafa Nadal en la emocionante despedida de Federer que están dando la vuelta al mundo

Lágrimas y mucha emoción. Así ha sido la despedida de Roger Federer como profesiona del tenisl. Y es que, se retira uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos. El suizo jugaba su último partido en la Laver Cup este viernes, 23 de septiembre, y no podía haberlo hecho de otra manera que junto a su gran amigo Rafa Nadal, quien no pudo contenter el llanto. A pesar de perder el encuentro de dobles contra los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, el O2 Arena entero de Londres se rindió a los pies de la leyenda de la raqueta que, en esos momentos, estaba diciendo adiós. Al finalizar el partido, todos los allí presentes no pararon de aplaudir y emocionarse con el suizo, quien ha vivido una de las noches más enocionantes de su vida al lado de sus seres más queridos: su familia y amigos.

Una de las personas que más ha sentido el adiós de Roger Federer, además de su familia, es su gran amigo Rafa Nadal. El tenista de Manacor fue el primero en abrazarle al terminar el partido y el que después rompía a llorar al ver la emoción del suizo, sentado a su lado. "Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona", se sinceraba Roger entre lágrimas.

"Creo que él se siente del mismo modo cuando ve a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Es algo muy bonito. Espero que a él le pase lo mismo con los hijos que va a tener. Le puedo dar algunos consejos. No es fácil (ríe), pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo", explicaba desde lo más profundo de sus ser, revelando la gran amistad que mantienen desde hace muchos años, y haciendo que Nadal se emocionase aún más.

El agradecimiento a su mujer Mirka Vavrinec

La persona que le ha acompañado en todo momento ha sido su mujer, Mirka Vavrinec. El suizo no ha podido evitar hablar de ella en su discurso, además de expresar cómo se sentía en esos momentos tan difíciles. "Ha sido un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme las zapatillas por última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros... Estoy muy contento de haber jugado el partido", comenzaba diciendo Roger Federer al finalizar el encuentro, a la televisión de la Laver Cup. "Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis. Ha sido perfecto, lo haría de nuevo. Mi final ha sido como lo deseaba", se sinceraba el jugador, ante la emoción del resto que presenciaban con tristeza la despedida de un grande del tenis.

Durante su discurso, Federer ha dedicado palabras de agradecimiento y admiración a su esposa, Mirka Vavrinec: "Todo el mundo está aquí. Las niñas, los niños, mi esposa que tanto me ha apoyado...", decía, emocionándose al hablar de ella. "Podría haberme detenido hace mucho, mucho tiempo, pero no lo hizo. Ella me mantuvo en marcha y me permitió jugar. Es increíble. Gracias", confesaba entre sollozos, ante la cara llena de lágrimas de Mirka escuchando a su marido. "Ella ha sido mi principal apoyo todo este tiempo, ha sido la que me ha motivado para llegar hasta aquí", decía con voz entrecortada.

El torneo y la ATP han publicado uno de los vídeos más emotivos en los que se hacía repaso a una noche triste y mágica a la vez. En las imágenes se podía apreciar cómo todos los tenistas que estaban compartiendo pista con Roger Federer se volcaban con él y se emocionaban, entre los más destacados el llanto de Rafa Nadal, uno de sus máximos rivales en la competición y su mejor amigo fuera de la pista. El suizo no solo estaba arropado por ellos, sino también por su familia. Su mujer Mirka, quien no se separó ni un solo momento de él cuando bajó a la pista; sus cuatro hijos, los cuales se acercaron con su abuela a abrazar a su padre en un momento de emoción; y sus padres, quienes también aprovecharon para estar con él. Unas imágenes que compartían todo el sentimiento de amor que se respiraba en el estadio.