Los grandes astros del tenis se visten de gala antes del último partido de Federer, que jugará con Nadal

Roger Federer se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto al español Rafael Nadal ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, del Equipo Mundial, dentro del marco de la Laver Cup de Londres (a partir de las 21:00 horas), según ha confirmado la organización del torneo. El deportista, que anunció su retirada profesional hace una semana, dirá adiós el viernes 22 de septiembre en la capital de Reino Unido de la mano de nuestro deportista más internacional, orgulloso de su "longevidad" y apartado de cualquier debate. El torneo está precedido de una gala para la que el campeón se ha rodeado de otras estrellas del tenis, que han dejado a un lado su habitual atuendo deportivo para lucir unos sofisticados esmoquins.

"Cenando con unos amigos", ha escrito el protagonista de la velada en sus perfiles sociales junto a una fotografía en el London Bridge en la que posa junto a Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, tenistas que no se han querido perder este momento tan importante que quedará marcado en el calendario del deporte internacional. El duelo de dobles será el último partido como profesional del suizo, que la semana pasada anunció que tras la Laver pondría fin a su trayectoria después de 24 años y 20 Grand Slams en su palmarés. Tenía previsto competir en Wimbledon en julio del próximo año y, una vez finalizado uno de los campeonatos de tenis más importantes del mundo, anunciar su retirada. Pero finalmente no ha podido ser. Roger ha puesto fin a su carrera mucho antes de lo planeado con el comunicado que nunca le hubiera gustado publicar y que le ha hecho adelantar su lesión en una rodilla. "Fue en vacaciones, este verano, cuando tomé la decisión", explicó este miércoles en su primera rueda de prensa.

Rodeado de sus seres queridos y de los astros del tenis, con los que ha posado en varias fotografías, Federer ha paseado con Londres con algunos de los tenistas más importantes del mundo. "¿Dónde vamos a cenar?", ha preguntado Nadal junto a una fotografía en la que habla con Matteo Berrettini, Patrick William y el protagonista de esta despedida. Pero no ha sido el único, el deportista italiano también ha mostrado una instantánea en la que posan Cameron Norrie, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud (con quien jugó la final el campeón Carlos Alcaraz) y Stefanos Tsitsipas.

"Sé mis limitaciones y por eso le pregunté a Borg si estaba bien si solo jugaba un dobles el viernes por la noche. Matteo (Berrettini) jugará el sábado por mí. Borg dijo que no pasaba nada, habló con John (McEnroe) y con la ATP y dicen todo bien. Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero ser muy competitivo", ha dicho Roger, que se lamenta por no haber podido jugar en su carrera contra Carlos Alcaraz, a EFE.