Las sensacionales imágenes de Nuria Fergó caracterizada de Sara Montiel para rendir homenaje a la icónica artista

Este mes de abril es especial para Nuria Fergó. La intérprete natural de Nerja soplará las velas de su 44 cumpleaños en menos de dos semanas, y lo hará en un gran momento profesional, pues es la protagonista de Mi última noche con Sara. Se trata del espectáculo musical en el que encarna a Sara Montiel para rendirle homenaje una década después de su fallecimiento. Aunque el show podrá disfrutarse en el madrileño Teatro Infanta Isabel a partir de este viernes 7 de abril, ya hemos podido ver a la artista caracterizada de la intérprete que compartiera con Gary Cooper y Burt Lancaster el filme Veracruz.

En las imágenes Nuria aparece con uno de los estilismos que lució en la obra en su anterior etapa, mucho más breve que la extensa gira que arranca este viernes, pues ya en febrero la presentó ante el público malagueño en el Teatro del Soho CaixaBank. Enfundada en un espectacular conjunto de top de manga corta y lentejuelas y falda lisa con vuelo, ambos en azul marino, clásicos zapatos de baile y el icónico y tansgresor peinado de Montiel la extriunfita ha sido fotografiada en la presentación del show, que contará con funciones los viernes y sábados hasta el próximo 1 de mayo. "Esta mañana hemos estado calentando motores con un pase gráfico y entrevistas para la prensa", ha señalado la estrella del show en su perfil social, donde suma 260.000 fans.

En este acto previo al lanzamiento la artista ha estado arropada por los actores José Manuel Seda y Pablo Monteagudo, que también forman parte del selecto elenco encabezado por la directora Eva Manjón y cuyo argumento firma David Planell. Un reparto de excepción medido al milímetro para realizar un homenaje cargado de cariño y respeto a la célebre y empoderada Sara Montiel desde el drama, el humor y la reivindicación en el que se dará visibilidad a su vida de película desde uno de sus lugares predilectos: el escenario.

El parecido que Nuria Fergó ha logrado con Sara Montiel es considerable, algo que puede comprobarse ya en las instantáneas previas al gran estreno y que disfrutarán desde la puesta en escena quienes acudan al espectáculo, cuyas entradas ya están a la venta. "¡Lo veo y aún no me creo que esté haciendo esto! Qué regalazo de proyecto. Me encantaría que viniérais a vernos en Madrid", ha expresado visiblemente emocionada la andaluza sobre esta obra repleta de anécdotas verídicas en la que se repasarán los éxitos del mito de los años 50, que falleció en la capital el 8 de abril de hace diez años.

Tal y como la propia Nuria ha reconocido, desde que le pusieron este proyecto sobre la mesa no hace más que encontrar similitudes con la artista manchega y meterse en su piel en esta segunda incursión teatral es para ella una verdadera fortuna. Aunque tiene claro que su intención no es imitarla, sí se ha empapado de sus vivencias, retos y trabajos más destacados y se ha sumergido por completo en su mundo y su personalidad, que admira por su carácter independiente y luchador.

Además del inminente estreno de Mi última noche con Sara, Nuria Fergó, que vive un dulce momento personal con su novio Juan Pablo Lauro, sigue cosechando éxitos con su último álbum, Con Permiso, un disco con el que soñaba desde hacía mucho tiempo y que pudo convertir en realidad. "Hace más de 25 años le prometí a mi madre que sacaría este disco. Ha dejado de ser un sueño para ser una realidad. Este disco habla del amor, de cumplir sueños, de la vida y de todos mis recuerdos. Esta es mi mejor versión", dijo sobre sus canciones, todas ellas versionadas a rancheras.

