El gesto de Irene Villa para desmentir una mala relación con Nuria Fergó, pareja de su exmarido

Loading the player...

Desde que se conoció la relación de Nuria Fergó con Juan Pablo Lauro, la exmujer de este último, Irene Villa, siempre ha mostrado su alegría por la felicidad de la pareja. Incluso protagonizó un inesperado encuentro con la cantante en el que se mostraron muy cordiales y amables. No obstante, no han faltado los rumores que apuntaban a una posible mala relación entre ellas. Irene los ha negado rotundamente este jueves durante la presentación de Avatar 2, donde ha coincidido precisamente con la artista. Ante las cámaras, ha sorprendido con un espontáneo gesto para desmentir las especulaciones: presentar a su chico, David Serrato, y a Nuria Fergó. Dale al play y no te lo pierdas.

-Así fue el inesperado encuentro de Irene Villa con su ex, Pablo Lauro y Nuria Fergó