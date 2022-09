El primer cumpleaños de Juan Pablo Lauro al lado de Nuria Fergó: 'Soy un hombre terriblemente feliz'

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro siguen sumando momentos juntos. Tras vivir un verano inolvidable, la pareja ha celebrado el 40 cumpleaños del argentino entre globos y numerosas declaraciones de amor. La cantante ha felicitado al hombre que le ha devuelto la sonrisa con una foto muy especial de sus manos entrelazadas y el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños, amor. De tu mano para los próximos 100 años". Juan Pablo, por su parte, ha asegurado que no puede pedir más a la vida. "Desde hace unos meses, soy un hombre terriblemente feliz por el amor que tengo, que estoy viviendo, que estamos viviendo juntos y disfrutando. Amor, muchas gracias por hacerme tan feliz, por tu paz, por tu luz, por todo lo que nos decimos y por todo lo que me haces disfrutar. Gracias de todo corazón, eres una mujer espectacular en todos los aspectos".

La popular cantante y el exmarido de Irene Villa comenzaron su relación hace cuatro meses. "Nos hemos enamorado, sí. Ha sido inesperado, casual, y estamos muy seguros e ilusionados", dijeron en una entrevista concedida a ¡HOLA!. "Este amor ha llegado para descuadrarme. ¡Y que dure mucho! Tengo 43 años, soy muy familiar y tenía ganas de tener mi pareja y no estar siempre sola", explicó Nuria. Juan Pablo, por su parte, añadió: "Conozco a su familia y ella ha conocido a la mía, que está en Argentina, por videollamada. Con la hija de Nuria, me llevo fenomenal, y ella, genial con mis tres hijos. Las piezas han encajado".

Cabe recordar que la artista es madre de Martina, de 11 años, nacida durante su matrimonio con José Manuel Maíz, de quien se separó hace más de una década. Juan Pablo, que ahora es piloto comercial e instructor de vuelo, tiene tres hijos, Carlos, de diez años; Gael, de siete, y Eric, de seis, con Irene Villa, de quien se separó hace casi cuatro años.

La pareja no tiene dudas y tiene grandes planes. Su intención es irse a vivir juntos. "Lo hemos hablado varias veces y por supuesto que lo deseamos", señaló Juan Pablo en ¡HOLA!. Pero no tienen prisa. Irán poco a poco, sobre todo, para asegurar el bienestar de sus hijos, que es la prioridad de ambos. "El futuro vendrá como planteemos el día a día de ahora, pero no va a cambiar nada casarse o no casarse. Ya lo hemos hecho cada uno por su lado y, al final, lo más bonito es que todo coincida, compartir, apoyarnos y ayudarnos el uno al otro", añadieron al hablar sobre una posible boda.