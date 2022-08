La felicidad de Irene Villa con su nuevo novio y la de su exmarido junto a Nuria Fergó tras haber rehecho su vida

Han pasado casi cuatro años desde que Irene Villa se separara de Juan Pablo Lauro, padre de sus tres hijos tras una década juntos. Para ambos este siendo el verano del amor. Tanto para la periodista, escritora, alma de su fundación y campeona olímpica, como para su exmarido, piloto comercial y empresario argentino. Hace apenas varias semanas la revista ¡HOLA! sorprendía con el anuncio de una nueva e inesperada pareja, la formada por Juan Pablo y Nuria Fergó. Juntos concedían su primera entrevista para hablar por primera vez de su sorprendente historia de amor.

Varios meses antes Irene Villa se mostraba feliz y cómplice junto al deportista y ‘coach’ David Serrato, con quien ha recuperado la ilusión, tal y como adelantaba la revista ¡HOLA!. Estas vacaciones han sido las primeras en las que hemos podido ver a los ex con sus respectivas parejas tras haber rehecho su vida sentimental. La escritora compartía una imagen reciente de su estancia en el Camino de Santiago con su pareja, con quien la hemos visto disfrutar y relajarse en Mazarrón (Murcia) o haciendo el descenso del Sella en Asturias junto a los hijos de Irene.

-Irene Villa y su madre hablan al cumplirse 30 años del atentado

Entretanto Juan Pablo Lauro ha disfrutado de días de playa con la exconcursante de Operación Triunfo. La popular cantante y el exmarido de Irene Villa comenzaron su relación hace cuatro meses. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", decía la intéprrete junto a dos instantáneas con Lauro, una de ella fundidos en un apasionado beso. Ambos tienen muchos planes en mente, aunque prefieren no precipitarse por sus hijos: "Hemos hablado de irnos a vivir juntos, nos encantaría, pero será cuando se pueda, cuando todo esté normalizado y sea el momento. Más que nada, por los niños”. Lauro es padre de tres niños con Irene Villa, Carlos, de diez años; Gael, de siete, y Eric, de seis, y Fergó, de Martina, de once años, de su relación con José Manuel Maíz. "Con la hija de Nuria, me llevo fenomenal, y ella, genial con mis tres hijos. Las piezas han encajado”, revela en las páginas de nuestra revista.

Irene Villa por su parte está haciendo el Camino de Santiago y compartió una preciosa oración a su llegada a O Cebreiro (Lugo) junto a David Serrato, con el que esta viviendo un verano lleno de emociones. David es licenciado en Educación Física por la Universidad de León y compagina su cargo como subdirector del Centro de Alto Rendimiento Caep Soria con su emprendimiento como coach de personas y empresas, a las que ayuda, al igual que a los deportistas, a sacar su mayor rendimiento. Irene y David se conocieron tras colaborar en algunos proyectos y de ahí habría surgido su historia de amor, que avanza viento en popa. Solo hay que ver las imágenes y las palabras de amor que se dedican mutuamente.