Nuria Fergó, sin palabras tras la increíble sorpresa de su novio, Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa La cantante malagueña hizo pública su relación con el empresario argentino el pasado verano

Nuria Fergó está viviendo uno de sus momentos más dulces. En plena gira de su nuevo disco de rancheras, Con permiso, y de la mano del hombre del que está enamorada, Juan Pablo Lauro, la cantante malagueña está disfrutando de esta etapa en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como sentimental. Y es que, la artista ha vuelto a encontrar el amor. Durante este verano, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha estado demostrando lo que siente en su perfil público. De todo esto y mucho más ha hablado Nuria Fergó en el programa Déjate querer, que además desvelaba ha contado cómo surgió el amor entre los dos -algo que ya contaron por primera vez a ¡HOLA! al poco tiempo de que saliera a la luz su romance.

La intérprete de Las palabritas ha querido mostrar la felicidad que siente al estar al lado de Juan Pablo. Una historia de amor que se remonta tiempo atrás, tal y como ella ha explicado, en la que el principal factor que hizo que se acordasen entre los dos fue "una mirada en un evento", penetrante y sin palabras. Pasados los años, ambos se reencontraron gracias a una amiga en común. "Yo lo siento así. Y, ahora mismo lo que yo siento, es que se va a quedar. Es lo que yo quiero", confesaba la artista enamorada en Déjate querer. Lo que Nuria no se esperaba es que su novio le iba a dar una inesperada sorpresa que le iba a dejar con la boca abierta, a ella y a los allí presentes.

Y es que, Juan Pablo Lauro ha sorprendido a todos abriendo su corazón y haciendo una declaración pública de amor en medio del programa. "Os habéis encontrado en un maravilloso momento de madurez. Tú con tres hijos, ella con su hija...", le decía Toñi Moreno. Ante esta afirmación, el exmarido de Irene Villa no ha podido evitar deshacerse en halagos hacia Nuria Fergó: "Es una mujer espectacular, natural, guapísima pero mucho más guapa por dentro. La naturalidad que transmite, su familia extraordinaria... Es en el día a día, cómo es y todo", se sinceraba. Fue él quien contactó a la cantante a través de la amiga que tienen en común: "Hacía diez años que cruzamos la mirada en un evento", recordaba la artista emocionada. "Me ha cambiado la vida y lo he disfrutado como toca", confesaba, después de pasar un verano inolvidable con el argentino.

Juan Pablo Lauro, su nuevo amor

Era a principios del pasado mes de agosto cuando Nuria Fergó, de 43 años, dejaba a todos sus seguidores con la boca abierta. Con dos imágenes de lo más románticas, con beso incluido, la cantante mostraba así públicamente que estaba de nuevo enamorada. El 'culpable' de que volviese a tener ocupado el corazón era, nada más y nada menos, que Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa -con quien terminó en diciembre de 2018 y, fruto de ese romance tuvieron tres hijos-. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", escribía bajo la publicación de las instantáneas con la playa de fondo, que permanecerán para el recuerdo. Y es que, desde que Nuria se separase de José Manuel Maíz en octubre de 2011 -un año después de darse el sí, quiero- la intérprete malagueña ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos, por lo que este anuncio cogió por sorpresa a muchos de sus seguidores.