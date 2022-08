Las primeras palabras de Irene Villa sobre el romance de su exmarido con Nuria Fergó

A punto de cumplirse cuatro años del divorcio de Irene Villa y Juan Pablo Lauro, ambos han rehecho sus vidas y atraviesan un bonito momento sentimental. El empresario ha iniciado una relación con Nuria Fergó, con la que ha posado por primera vez en un excepcional reportaje exclusivo de ¡HOLA! La periodista, se ha pronunciado acerca del nuevo romance que ha iniciado el padre de sus hijos, una relación con la que parece estar muy contenta ya que "creo en el amor sobre todas las cosas porque es la energía más maravillosa, potente, bonita y necesaria".

A comienzos de agosto, Juan Pablo y la que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo hacían oficial su romance, pero Irene ya era conocedora de esta historia de amor que comenzó por una casualidad hace ya cuatro meses. "Yo ya la conocía, cuando tienes una custodia compartida tienes que hablar a diario. Además somos padres muy presentes. Cuando están conmigo hacen videollamada con él y viceversa. Yo me alegro, que triunfe el amor, deseo que hayamos elegido todos fenomenal", ha asegurado en el estreno de la película After: amor infinito.

La periodista ha explicado que no conoce a la cantante de temas como Quiéreme, Te amaré o Brisa de esperanza y por lo tanto no se atreve a opinar sobre ella, pero sí siente "tranquilidad" porque sus hijos están bien. Además, ha contado que ha hablado con su ex y ambos están muy contentos de que a sus tres niños les gusten sus respectivas parejas y se sientan cómodos a su lado. Cabe recordar que durante su unión, que duró una década (siete de los diez años estuvieron casados), formaron una familia numerosa con la llegada de Carlos (2012), Gael (2015) y Eric (2016). La felicidad de los pequeños, su vínculo inquebrantable, es la prioridad de ambos.

Los tres hijo de Irene y Juan Pablo también tienen una gran conexión con la pareja de su mamá, David Serrato, que llegó a sus vidas hace ya doce meses y lo adoran. "Estoy disfrutando mucho, ha pasado un año volando y estoy feliz no, lo siguiente. Ojalá sea amor infinito", ha asegurado. La periodista y escritora ha explicado que sus caminos se cruzaron en un acto de psicología positiva celebrado en Soria, aunque cuando anteriormente hablaron por teléfono para preparar el evento ya se enamoró de su voz. El flechazo cuando se vieron fue instantáneo y desde entonces no se han separado. Además, este verano han estado de vacaciones los cinco juntos por primera vez y todo ha fluido con naturalidad.

Una curiosidad que lo cambió todo

Mientras que Lauro tiene tres hijos, Nuria Fergó aporta a la relación una niña llamada Martina, nacida hace once años durante su matrimonio con José Manuel Maíz. Los pequeños ya se conocen y se llevan muy bien. La pareja, inseparable en este primer verano de amor, se conoció hace tiempo en un evento en el que tan solo cruzaron miradas, pero ni siquiera hablaron. Comenzaron a quedar en primavera por un encuentro casual a raíz de una llamada de una amiga en común y conectaron enseguida. Ahora miran el futuro de la mano, con ilusión y muchas ganas de seguir dando pasos juntos.

