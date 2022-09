Nuria Fergó se declara a Juan Pablo Lauro tras su primer verano de amor

Este verano hemos visto a parejas que han roto, otras que se han dado una segunda oportunidad y otras que han surgido por sorpresa. Ese esl caso de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, que decidieron hacer pública su relación el pasado 3 de agosto. "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", escribió Nuria mostrando sus primeras fotos juntos. La cantante española y el empresario argentino han vivido su primer verano de amor y no hay duda de que lo han disfrutado al máximo. Ahora que toca volver a la rutina, Juan Pablo ha querido utilizar su cuenta personal para hacer una reflexión sobre estas semanas inolvidables que ha pasado junto a su novia, sus hijos y muchos amigos.

- Foto a foto: todas las parejas de la alfombra roja del Festival de Venecia

VER GALERÍA

"Se termina un verano maravilloso, inolvidable y muy mágico. Fue muy difícil elegir 10 fotos que resuman todo lo que vivimos. Sí, en plural, porque tuve la inmesa fortuna de compartir dias maravillosos de trabajo y de descanso con amigos de Alcudia, Madrid, Minaya, Nerja... Qué decir de Nerja, todo lo que pueda decir es poco. La vida me regaló una familia con un corazón inmenso, una naturalidad descomunal y una sencillez que enamora. Ahora entiendo muchas cosas, las raíces, las luces, los colores y, sobre todo, la belleza interior... Este verano fue especial porque pude disfrutar de mis tres cachorros como hacía años que no lo hacía. Es maravilloso verlos crecer, disfrutarlos, mimarlos, besarlos y, sobre todo, sentir que son felices. No puedo pedir más como papá, ¡¡soy un afortunado!!", ha escrito.

- Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro posan para ¡HOLA! y nos cuentan por primera vez su historia de amor

VER GALERÍA

Para finalizar su mensaje, el que fuera marido de Irene Villa ha querido dedicar unas preciosas palabras a la mujer que ocupa su corazón: "Esta última parte es para vos, ¡¡¡AMOR!!! Gracias por no planificar nada y enseñarme que la vida se acepta tal y como se presenta. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y tu familia. Vivimos amaneceres, puestas de sol, salidas de luna llena, cenas, desayunos y comidas... con amigos y solos, todas fueron muy especiales por cómo nos disfrutamos. Solo puedo darte las gracias y desear seguir disfrutando juntos de la vida. Mil gracias a todos los que formaron parte de este verano inolvidable. ¡¡Los quiero!!".

Al ver su declaración de amor, Nuria Fergó no ha podido evitar emocionarse y también le ha dedicado unas palabras que reflejan lo feliz que está a su lado: "¡Mi amor! La vida ha sido caprichosa y ha querido que vivamos un verano maravilloso. Con tiempo para nosotros, familia y amigos. No recuerdo un verano así, ¡nos tocaba! Pilas cargadas para lo que viene. Gracias a ti por aparecer en mi vida. Te amo".

- La felicidad de Irene Villa con su nuevo novio y la de su exmarido junto a Nuria Fergó

VER GALERÍA

- Celebramos con Nuria Fergó el 20º aniversario de OT: 'Fue mágico para todos'

Pareja sorpresa del verano

La popular cantante y el empresario empezaron su relación hace cinco meses, sin embargo, tal y como nos contaron en las páginas de ¡HOLA!, habían coincicido años atrás en un evento. "Me acordé de ese cruce de miradas, porque fue como un relámpago, aunque ni hablamos ni nos saludamos, lo típico que te cruzas con mucha gente y sigues, porque no nos conocíamos", nos confesó Nuria. La cantante está viviendo un momento muy especial y reconoce que: "No me puedo creer esto, que la vida me haya puesto en la puerta a una persona que tiene todo lo que yo quiero".

Por su parte, Juan Pablo también nos contó que con sus respectivos hijos han congeniado a las mil maravillas: "Estamos compartiendo tiempo con los niños (...) y todos están encajando muy bien. Nosotros estamos más que agradecidos a la vida y, sobre todo, dando normalidad y naturalidad a todo". "No se ha forzado nada, todo ha surgido. Todas las piezas han encajado bien", añadió Nuria.