Irene Rosales, destrozada tras el fallecimiento de su tía

Irene Rosales (31 años) vuelve a enfrentarse a un momento muy complicado de su vida. Tras perder a su padre y a su madre en el 2020, ahora tiene que afrontar una nueva pérdida familiar. Ha fallecido su tía, la hermana de su madre y ha sido la propia mujer de Kiko Rivera la que ha expresado a través de su perfil social el enorme dolor que siente ahora mismo por esta triste noticia: "Es agotador que la vida solo te enseñe a base de pérdidas".

La influencer está desolada. No es capaz de digerir que ha perdido a tres de las personas más importantes de su vida y con ya no estarán con ella. Ha compartido una fotografía de las dos hermanas, su madre y su tía y les ha dedicado unas sentidas y emotivas palabras: "Tita, te voy a echar muchísimo de menos. Siento una profunda tristeza por no teneros, por no disfrutar de vosotras". Ambas estaban muy unidas, sobre todo tras la muerte de sus progenitores.

En este momento tan difícil solo hay una idea que la ayuda a seguir adelante: "El único consuelo es que ya estáis juntas las hermanas". Irene ha aprovechado esta carta para recordar también a su padre y pedirle un favor: "Mami te pienso y duele. Papi cuídalas. Os quiero con locura. Qué injusta es la vida". Este nuevo golpe sacude la vida de la nuera de Isabel Pantoja que hace tan solo dos semanas, se encontraba junto a Kiko Rivera disfrutando de un romántico y maravilloso viaje por Roma. Un viaje muy importante para ambos ya que era la primera vez que el matrimonio salía fuera de España desde que el cantante sufriera un ictus en octubre del año pasado.

Recordamos que en febrero de 2020, Irene hizo frente a uno de los momentos más dolorosos ya que su madre, Mayte Vázquez fallecía unos meses después de que le diagnosticaran un agresivo cáncer. Ella era un pilar fundamental en su vida y la que cuidaba de su padre. En noviembre de 2020, cuando aún no se había recuperado de esta triste pérdida, falleció su padre, Manuel, que sufría una larga enfermedad desde hacía casi dos décadas: "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. Un campeón, un luchador. No es consciente al 100% de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma". Irene ahora está centrada en su marido y sus dos pequeñas que se han convertido en su mayor apoyo.

