Vania Millán está embarazada: 'A veces tengo que parar y recordar que es verdad'

Vania Millán por fin ha cumplido el sueño por el que llevaba años luchando. La modelo, de 45 años, va a ser madre con su marido, el doctor Julián Bayón, con quien se casó el 5 de junio de 2022. "Por fin os puedo compartir mi gran alegría. He tenido que esperar el tiempo prudencial, pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientos", ha publicado la almeriense junto a una ecografía del bebé. "Solo puedo estar feliz y agradecida, un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad, que está ahí conmigo, que está sucediendo", ha añadido.

La modelo, que fue coronada como Miss España en 2002, nunca ha ocultado sus ganas de ser madre, sin embargo, se ha encontrado con diversos obstáculos para conseguirlo. "Es muy frustrante cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el no de la naturaleza", declaró a principios de 2020.

Afortunadamente, hoy puede anunciar su deseado embarazo gracias a la fecundación in vitro. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo", ha dicho. Vania también ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, "que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado".

La modelo afronta su embarazo con "mucha ilusión" después de tantos años de lucha, pues ya contó que tuvo ciertas dificultades para ser madre con René Ramos, con quien estuvo casada dos años, de 2014 a 2016. De hecho, al enterarse de la paternidad de su ex con la cantante Lorena Gómez dijo con gran pesar: "En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo. Esto demuestra que la que parece ser que tiene problemas soy yo".

Vania nunca ha perdido la esperanza a pesar del grave revés que sufrió a principios de 2021. "Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso no es posible implantar nada y parto de nuevo de cero", confesó en aquel momento. "Me tocó aceptar mi realidad aunque no rendirme, pues no digo que no lo intentaré otra vez, pero ya en mi hay algo diferente. Soy de las que piensan que todo pasa por algo. Ahora me toca aprenderlo a ver y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender", finalizó.

La modelo superó ese bache con el apoyo incondicional de su pareja, con quien comparte su vida desde 2018. Dos años después anunciaron su compromiso, sin embargo, debido a la pandemia, no pronunciaron el 'sí, quiero' hasta 2022 en una romántica ceremonia que tuvo lugar en el centro de Madrid. Ahora se enfrentar a la mayor aventura de sus vidas: la llegada de su primer hijo. ¡Enhorabuena!

Así ha sido la boda de Vania Millán y Julián Bayón