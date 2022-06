Vania Millán y Julián Bayón ya son marido y mujer. Ocho años después de su boda con René Ramos, hermano de Sergio Ramos, la que fuera Miss España 2002 ha vuelto a pasar por el altar de la mano de Julián Bayón, el médico estético al que conoció en 2018, del que se enamoró y con el que trabaja. Se prometieron durante el confinamiento pero tuvieron que aplazar el enlace a causa de la pandemia. Hoy por fin la pareja, radiante y llena de alegría, ha podido celebrar su amor junto a todos sus familiares y amigos, dándose el “sí, quiero” en una romántica ceremonia que ha tenido lugar en la Iglesia de San José, un precioso templo barroco en el que ofició misa el célebre dramaturgo Lope de Vega.

Con un impresionante vestido blanco de firma ucraniana, personalizado a su gusto siguiendo sus preferencias por Love is in the Air Atelier, la modelo ha conquistado a todos al llegar a la iglesia vestida de novia y revelar el secreto mejor guardado del enlace: su look. Vania se ha decantado por un estilo tradicional, una propuesta clásica de corte de princesa pero con un toque original y rompedor, un llamativo corsé escotado que realzaba su figura con delicados detalles brillantes, ya adelantó que no faltaría ese toque tan personal antes del enlace en una entrevista a la revista ¡Hola!. Un precioso comienzo para esta historia de amor, que, tal y como nos adelantó la modelo, espera poder culminar consiguiendo convertirse en madre. "Sí, sí, sí y mil veces sí mi amor, gracias por hacerme tan feliz. Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno", con estas románticas palabras anunció Vania su compromiso, un sueño que hoy se ha hecho realidad en esta romantica boda en el centro de la capital.

Convertidos ya en Marido y Mujer, tras salir de la Iglesia, feliz, la pareja se montaba en el vehículo clásico descapotable que les ha llevado hasta al Casino de Madrid. Al bajarse el romántico beso del médico a la modelo ha acaparado las miradas de todos. La modelo jugaba con el ramo paseando por la calle de Alcalá, levantándolo triunfante. Vania irradia hoy felicidad, viendo por fin cumplido este sueño, que había tenido que aplazar por culpa del confinamiento. También para el novio ha sido un día especialmente emotivo, nervioso esperando la llegada de la novia nos confesaba que se madre se casó también un 4 de julio, hace 45 años y estaba especialmente emocionada viendo a su hijo pasar por el altar y cumpliendo con su papel de madrina.

Tras la ceremonia, el matrimonio está disfutando de la celebración en el Casino de Madrid junto a todos sus invitados, numerosos rostros conocidos han acudido a acompañarles en este especial día vistiendo de gala el centro de Madrid. Hemos podido ver a varios presentadores de televisión como Carlos Sobera, que ha acudido al enlace junto a su mujer Patricia Santamarina, Beatriz Jarrín o Elsa Anka, amigas también de la pareja. Juan Antonio Ruiz 'Espartaco" y su pareja Macarena Bazán han acudido también al enlace. El cantante Juan Peña ha acompañado a los novios junto a su mujer Sonía González en este día tan especial. Influencers como Laura Matamoros y Alexandra Pereira, tampoco han faltado a la cita. Veíamos también a las actrices de la serie Veneno, Jedet y Daniela Santiago y figuras del deporte como el exfutbolista Julio Baptista, cercano también a la pareja.

Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos no se ha querido perder el enlace. Es otra de las grandes amigas de la novia, congenió muy bien con la modelo durante la época en la que fueron cuñadas y su amistad ha perdurado sin importar la separación de la pareja en 2016. Pudimos ver a las dos juntas compartiendo hace unos días los nervios previos al enlace en una divertida cena pre-boda de amigas tras la que Vania escribió: "¡Cena pre-boda! Me siento muy muy agradecida del amor y cariño que recibo de mis amigas.Gracias. ¡Cómo me gustan nuestras quedadas! Ya queda nada para que pueda celebrar con toda la gente que quiero. Muchas amigas podrán estar y otras no… pero a todas las llevo en mi corazón porque me siento muy afortunada de las amigas que tengo". La presentadora ha acudido a la cita sin la compañía del jugador, que hace unos días posaba junto a su hermano René en su perfil público.

