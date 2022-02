Infertilidad y embarazo: las claves para ser madre cuando parece que todo se complica

Ante una población envejecida, son muchas las esperanzas puestas en las generaciones más jóvenes, pero el contexto ha cambiado. Ser madre se ha convertido en una conversación mucho más honesta. Desde las condiciones económicas, pasando por el cambio a una mentalidad más abierta o la situación personal de cada una. La maternidad es un antes y un después, y que la mujer lo afronte con ilusión, fuerza y confianza es primordial.

Sin embargo, la infertilidad es un miedo (y una realidad) a la que se tienen que enfrentar muchas mujeres. Dar visibilidad a esta situación y alejarse de que se trate como un tema tabú da fuerza a todas las que desean ser madres y buscan el camino para ello. Por este motivo, el 15 de febrero, desde el perfil de Instagram de @holacom, disfrutamos de un directo con la Dra. Clara Colomé de la Clínica IVI Mallorca junto con nuestra moderadora María Palacios. Si no pudiste unirte, aquí te dejamos el enlace y un repaso de las preguntas más frecuentes de las usuarias sobre la reproducción asistida, así como de infertilidad y otros temas que trataron ambas profesionales:

Pioneros en programas de fertilidad

Ya son más de 30 años desde que IVI acompaña, asesora y apoya a las mujeres que quieren ser madres. Asimismo, puede presumir de ser uno de los centros con mejores tasas de embarazo: 9 de cada 10 parejas que acuden a IVI consiguen su objetivo. Y es que esta clínica dispone de un abanico de soluciones en torno a la infertilidad y adaptadas a la situación personal de cada paciente. Desde un estudio para conocer la salud fértil, la edad recomendada para un tratamiento de reproducción asistida, los tipos de programas de fertilidad o qué es el “invierno demográfico”. Te dejamos aquí las dudas más reiteradas del directo y las soluciones planteadas por los expertos de IVI:

Preservación de la fertilidad

¿Doctora, a qué hace referencia el término “invierno demográfico” que tanto escuchamos últimamente?

Se refiere a las tendencias de maternidad que se dan a día de hoy en nuestro país. Ante una tasa de natalidad que no para de descender, las técnicas de reproducción asistida son clave para frenar esta tendencia. En este caso, es esencial ponerse en manos de los mejores expertos, especialmente cuando se trata de técnicas complejas, e IVI es sin duda un referente de confianza.

VER GALERÍA

¿Por qué la información sobre nuestra salud fértil es necesaria desde una edad muy temprana?

Para empezar, si una mujer quiere conocer su salud fértil, es necesario que se realice la prueba de la hormona antimülleriana. A través de ella, conocerán sus niveles de reserva ovárica, así como su estado de fertilidad. Gracias a la preserva de la fertilidad, existen muchas técnicas para la vitrificación de óvulos y con las que retrasar la maternidad no se convertirá en un problema.

¿Hasta qué punto incide la edad de la mujer en la maternidad?

Sin duda, la edad es un factor relevante en cuanto a fertilidad. Las mujeres tenemos “dos relojes”, el social y biológico, pero no suelen estar alineados. Para asegurarnos de que nuestros óvulos no pierden calidad independientemente de la edad, técnicas como la vitrificación de ovocitos son fundamentales.

¿En qué consiste la vitrificación de los óvulos? ¿Cuánto dura todo el proceso? ¿Es una técnica dolorosa?

Es un proceso a través del cual se conservan en el tiempo los ovocitos de la paciente con la misma calidad que tuvieran en el momento de la vitrificación. Primero se necesitan 10-12 días de estimulación y luego ya pasamos al quirófano, donde la intervención no requiere más de 20 minutos. Además, cada vez se emplean más técnicas que reducen la sensación de dolor en la mujer y todo el proceso sea lo más cómodo posible.

Infertilidad

¿Y si el embarazo no se logra? ¿Cuáles son los distintos métodos de Reproducción Asistida que existen para lograr un embarazo?

Desde IVI, ofrecemos varios tratamientos adaptados a la situación personal de cada mujer que desea ser madre. Uno de los más demandados es la Fecundación In Vitro (FIV). Siendo una de las técnicas de más alta complejidad, también es una de las más solicitadas en el campo de la medicina reproductiva, y desde IVI somos expertos. No obstante, desde esta clínica tenemos más opciones para aquellas que no logran concebir de forma natural, como, por ejemplo, la Inseminación Artificial (IA) o el Método ROPA.

DESCUBRE TU TRATAMIENTO

¿Cuándo recomendáis el diagnóstico genético preimplantacional? Conozco a varias mujeres que, sin tener problema de fertilidad alguno, han decidido ir a IVI para lograr un embarazo con los menores riesgos posibles…

Para hacernos una idea, en torno a los 35 años, las posibilidades de tener un embrión sin alteraciones están sobre el 46%. Si ya pasamos a las edades de 38 y 40, solo una tercera parte de los embriones. En cambio, con la congelación de ovocitos, este diagnóstico ya no seria necesario ya que se hubiera estudiado previamente.

VER GALERÍA

Embarazo y COVID19:

¿Cómo puede afectar la vacuna contra la COVID19 a los tratamientos de fertilidad? ¿Podemos vacunarnos con seguridad?

Hay pacientes que se han hecho estudios antes y después de la vacuna y se ha visto que no hay diferencias. De la misma forma, un estudio de IVI revela que haber pasado la COVID19 tampoco afecta a la reserva ovárica. A día de hoy, podemos estar tranquilas, aunque seguiremos investigando.

¿Pasar la COVID19 durante el embarazo puede afectar a la salud del bebé?

Es cierto que pasarlo durante el tercer trimestre sí que ha estado ligado en algunos casos a ciertas patologías, en especial trombosis. Por esto se recomienda la vacuna.



Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.