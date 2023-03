El apoyo de Marc Bartra a su novia Jessica Goicoechea, que ha recordado con valentía su duro pasado

Ha recordado el que sin duda fue uno de los episodios más difíciles de su vida. La modelo Jessica Goicoechea, de 26 años, ha echado la vista atrás para hablar de la dura situación que vivió hace años con su expareja River Viiperi, que fue detenido en 2020 por un delito de lesiones. Con motivo del día internacional de la mujer, detalló los signos que le hicieron darse cuenta de que estaba siendo víctima de una situación abusiva por parte de su expareja en el podcast Somos estupendas, del que se ha podido ver un adelanto (la conversación completa se emitirá próximamente).

Marc Bartra publica su primera foto con Jessica Goicoechea para celebrar su cumpleaños

Marc Bartra y Jessica Goicoechea: las fotografías definitivas que confirman su relación

VER GALERÍA

Con entereza la modelo explicó las amenazas y comentarios abusivos que le hacía el que fue su pareja durante su relación, un testimonio ante el que el entrevistador Luc Loren manifestó su inquietud y asombro. Este breve clip tuvo una inmediata respuesta de parte de los seguidores de Jessica que le manifestaron una avalancha de apoyo a través de cariñosos mensajes. Entre ellos, un orgulloso Marc Bartra, actual pareja de Jessica, que no dudó en dedicarle unas palabras, admirando su valor. “Valiente y empoderada a más no poder. ¡Ole tú! No puedo estar más orgulloso de ti” señala junto a un corazón. La modelo comentó que se decidió a hacer estas declaraciones para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar.

El pasado marzo de 2020, según informó a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), River Viiperi pasó a disposición del juzgado de guardia de violencia machista en Barcelona, que acordó su libertad provisional por un delito de lesiones, después de que la Fiscalía no pidiese ninguna medida y que la víctima rechazara declarar contra la que entonces era su pareja. Jessica Goicoechea hizo hizo oficial a finales de 2017 su relación con River Viiperi, modelo ibicenco de padre español y madre finlandesa, que saltó a la fama por su idilio con Paris Hilton entre 2012 y 2014. Desde entonces, él se ocupaba de las cuestiones relativas a la carrera de su novia y su romance en redes sociales parecía idílico.

VER GALERÍA

Actualmente Jessica ha dejado atrás los malos momentos de su pasado y ha encontrado de nuevo la ilusión en el futbolista Marc Bartra. Los comentarios en torno a la pareja surgieron a principios del pasado verano y poco después un error del futbolista (publicó un vídeo en el que salían besándose y bailando) confirmó lo que ya era un secreto a voces. Aunque siempre se han mostrado muy discretos con respecto a su relación, con motivo del cumpleaños del jugador él compartió varias imágenes en las que salía ella, haciendo oficial su noviazgo. Marc Bartra se separó de Melissa Jiménez a finales del 2021. La pareja tuvo tres hijos, Gala, de siete años, Abril, de cuatro, y Max, de tres.