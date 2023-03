Así es Storm Reid, la actriz de 19 años que arrasa con su papel en la exitosa serie 'The Last of Us' La intérprete saltó a la fama interpretando a la hermana pequeña de Zendaya en 'Euphoria'

Storm Reid ha dejado a todos los fans de la exitosa serie The Last of Us, con la boca abierta. Ha impresionado a los seguidores con su gran interpretación con el papel de Riley, la mejor amiga de Ellie, interpretada por Bella Ramsey. Ambas se han convertido en las protagonistas del séptimo episodio en el que se narra cómo se conocieron y cómo se forjó su gran amistad. Storm, con solo 19 años ya ha interpretado decenas de personajes. Su gran oportunidad le llegó en el año 2018 con la directora de cine, Ava Durnay, con quien protagonizó la película de Disney, Un pliegue en el tiempo. Eso sí, consiguió el salto a la fama por su participación en Euphoria en la que hizo de hermana pequeña de la actriz, Zendaya. La joven artista está teniendo una gran evolución en su carrera profesional, de hecho, la veremos pronto en un nuevo proyecto: ¡participará en la película La Monja 2!. ¿Quieres conocer más detalles sobre Storm Reid? Dale al play y no te lo pierdas.

