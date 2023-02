Conoce a los actores que han revolucionado con su historia de amor la trama de la serie 'The Last of Us' Nick Offerman y Murray Bartlett interpretan a los protagonistas, Bill y Frank, quienes se han ganado el corazón de todos los fans

Desde el estreno de la serie The Last of Us, el pasado 16 de enero, nadie puede negar que se ha convertido en un auténtico éxito. Basada en el videojuego que lleva el mismo nombre, se convierte, semana tras semana, en una de las series más aclamadas. Se compone de 9 capítulos en total y está ambientada en el 2033, en un Estados Unidos postapocalíptico. Allí, un grupo de supervivientes deberá salir adelante, 20 años después de desatarse una pandemia global que arrasó con casi todo a su paso. La emisión del tercer capítulo ha hecho que los seguidores se vuelvan locos porque no sigue la trama del juego. Por primera vez se sale del guion y explica un suceso muy diferente al del videojuego. En esta nueva entrega la trama se centra en la historia de amor de Fran y Bill, interpretados por los actores Nick Offerman y Murray Bartlett, una relación que ha hecho que muchos terminen con los ojos llorosos. Ambos actores son dos intérpretes con una amplia carrera profesional. ¿Quieres conocer más sobre los actores Nick Offerman y Murray Bartlett, de los que todo el mundo habla? Dale al play y no te lo pierdas

