Muere Annie Wersching, la voz de Tess en el videojuego The last of Us, a los 45 años Casada y con tres hijos, la intérprete ha fallecido tres años después de habérsele diagnosticado un cáncer

La actriz Annie Wersching, conocida por papeles en las series 24 y Star Trek: Picard y por poner la voz de Tess en el videojuego The last of us, ha fallecido tristemente a los 45 años. Amigos y familiares de la intérprete confirmaron la dolorosa noticia en sus perfiles sociales. El fallecimiento ha tenido lugar tres años después de que Wersching fuera diagnosticada de cáncer, enfermedad que le detectaron en el verano de 2020. Stephen Full, su marido, escribió un desgarrador mensaje en el que confiesa el momento tan complicado que atraviesa la familia. “Hay un enorme vacío en el alma de esta familia hoy, aunque ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontraba algo maravilloso en un simple momento” señaló.

Así es Bella Ramsey, la actriz de 'Juego de Tronos' que ahora protagoniza exitosa serie, 'The Last of Us'

VER GALERÍA

Repasó entonces algunas de las cualidades y rasgos de su mujer. “No le hacía falta música para bailar. Nos enseñó a no esperar que la aventura te encontrara. ‘Id a por ella, está en todas partes’. Y eso haremos”. Jon Cassar, que dirigió a Wersching en la serie 24, se confesó asímismo muy afectado. “Mi corazón se ha roto en mil pedazos. Annie entró en mi vida con un corazón enorme y una sonrisa contagiosa. Demostrando un talento que me quitó el aliento. Fue más que una compañera de trabajo, fue una amiga de verdad para mi familia, para todo el que trabajó con ella y para mí”. Concluye Cassar asegurando que todos la echarán de menos, incluso los fans, a quienes siempre tenía tiempo de atender. Su compañero en 24, Kiefer Sutherland, lamentó también lo ocurrido asegurando que ha perdido a una amiga y que su corazón está roto.

VER GALERÍA

Annie Wersching comenzó su carrera hace más de dos décadas, cuando tenía 24 años. Sus primeros papeles fueron en títulos como Hospital general, The Rookie y Supernatural, además de encarnar el papel de Renee en la ficción 24. Apareció también en Timeless, CSI, Blue Bloods y el remake de Dallas en 2013. Tuvo papeles permanentes en shows como Castle (fue la Dr. Kelly Nieman) y Crónicas vampíricas (encarnó a Lily Salvatore). Fue además la encargada de poner la voz a Tess, uno de los personajes del videojuego The last of Us que acaba de ser adaptado para la televisión en una serie de varios capítulos.

La actriz estaba casada con Stephen Full, con quien tuvo a sus tres hijos: Freddie, que tiene ahora 12 años, Ozzie, de 9, y Archie, que tiene cuatro. Algunos de sus amigos han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma The GoFundMe.