Todo sobre 'The Curse', la disparatada comedia negra ambientada en los 80 sobre un inesperado y gran robo

No te pierdas The Curse, la nueva comedia negra británica que acaba de aterrizar en Filmin sobre un inesperado robo. La serie, que consta de seis capíutulos de 25 minutos de duración, está creada y protagonizada por el popular trío de la comedia de situación ganadora del BAFTA en 2017 y 2018 People Just Do Nothing: Allan Mustafa, Steve Stamp y Hugo Chegwin, que interpretan a Albert Fantoni, Sidney Wilson y Phil 'The Captain' Pocket, respectivamente, de cuya mano te sumergirás en esta desacerebrada aventura criminal con la que no podrás parar de reír.

Te contamos las claves del éxito de 'Secretos de familia', la serie turca que ha marcado un antes y un después

VER GALERÍA

Descubre qué cinco personajes de 'La que se avecina' han estado presentes desde su estreno en 2007

Ambientada en el East End de Londres de la década de los 80 y a través de un thriller disfrazado de sitcom, la serie cuenta una historia de ficción libremente inspirada en un infame robo que tuvo lugar en 1983, cuando seis amigos, ladrones de poca monta y no mucha inteligencia, asaltaron un almacén de Brinks Mat cercano al aeropuerto de Heathrow y se encontraron con un inesperado botín..

VER GALERÍA

"Estaban desesperados, vivían en la Gran Bretaña de Thatcher", ha explicado el actor y coguionista Steve Stamp en relación a la motivación que lleva a sus personajes a cometer el delito. Los torpes amigos, que esperaban salir con unas 50.000 libras (algo más de 56.000 euros) en metálico en sus manos, se encontraron por accidente con siete mil lingotes de oro valorados en decenas de millones de libras y se vieron involucrados, sin saber cómo enfrentarse a él y a sus consecuencias, en uno de los mayores robos de oro de la historia "Nos pareció que había algo muy cómico en el hecho de verse inmersos en lo más profundo del mundo criminal sin comerlo ni beberlo. ¿Qué pasa cuando los atracadores son unos completos ineptos?", ha añadido el intérprete de Peacok.

VER GALERÍA

Junto a estos tres protagonistas completan el reparto de la banda Tom Davis, que da vida a Big Mick Neville, y Emer Kenny, que es Natasha, esposa de criminal Albert, quien se encarga de narrar la historia. A todos ellos se suman Camille Coduri, Peter Ferdinando, Abraham Popoola y Geoff Bell.

VER GALERÍA

The Curse nos muestra de una manera hilarante hasta dónde puede llegar la estupidez humana y la consecuencia de esta pues, por querer ganar un "dinero fácil", la pandilla de amigos será perseguida, por un lado, por la policía y, por otro, por diferentes organizaciones criminales.

VER GALERÍA

La serie no solo habla de un robo, sino que también es una historia de amistad en la que se comprueba si puede mantenerse unido un grupo de amigos de la infancia cuando, de noche a la mañana, pasan de ser de no ser nadie a convertirse en alguien. Y, entre risas, plantea algunas preguntas sobre cuáles son los sacrificios que se deben hacer para sobrevivir y, si, en última instancia, vale la pena todo el dinero del mundo.

VER GALERÍA

¿Qué vamos a ver en The Curse?

Dirigidia por James De Frond, quien también fue ganador del BAFTA a la Mejor Serie de Comedia por Murder in Successville, y grabada al estilo de Guy Ritchie, esta ficción narra la historia de un grupo de amigos de la infancia, convertidos en ladrones de poca monta, que se dedican a robar a pequeña escala para poder sobrevivir durante la década de la recesión británica.

VER GALERÍA

Esta vez los seis protagonistas dan un paso más, alrededor de una cerveza en un pub inglés, conciben y elaboran un plan, que ponen en común sobre una mesa de billar en la que las bolas, cada una de un color, represemta a los participantes del pequeño golpe que quieren llevar a cabo para poder obtener el dinero que les permita llegar sobradamente a fin de mes y tener una vida un poco más tranquila y desahogada.

VER GALERÍA

Sin embargo, cuando menos se lo esperan su suerte cambia por completo al verse involucrados en un gran robo de oro, el más grande la historia para ser exactos, pero que, debido a sus capacidades y a sus escasos conocimientos como delincuentes, no son capaces de manejar.

La comedia sigue la torpeza con la que actúan Albert Fantoni, Sidney Wilson, Phil ‘The Captain’ Pocket y Big Mick Neville mientras luchan por deshacerse del botín antes de ser atrapados por la poilcía y terminar en la cárcel o, incluso peor, acabar muertos a manos de peligrosas organizaciones criminales.