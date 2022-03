La realidad supera a la ficción: el set de 'Lupin' sufre un robo por valor de 295.000 euros

Si los fans de las series de Netfix se quedaron sorprendidos hace unos días con el robo de varios muebles y accesorios en el set de The Crown, ahora la realidad supera a la ficción y es el rodaje de Lupin el que ha sufrido la sustracción de varios de sus equipos por valor de más de 295.000 euros. La producción, que trata sobre la historia de venganza que arranca con un robo cuanto menos ambicioso, el de un valioso collar en el Museo del Louvre, ha padecido un atraco en un barrio de Nanterre (a las afueras de París), donde estaban en plena grabación. La tercera temporada de la serie se estaba rodando con Omar Sy cuando aproximadamente 20 personas que tenían el rostro cubierto irrumpieron en el set después de lanzar fuegos artificiales, según ha podido confirmar Variety. Aunque todavía no hay más datos y la policía francesa ha abierto una investigación, la plataforma estadounidense ha declarado que el incidente ocurrió el pasado 25 de febrero y que tanto el elenco como el equipo están a salvo. "No hubo heridos y las autoridades han iniciado las pertinentes averiguaciones", ha explicado Netflix.

Tras varios días de parón, la ficción volvió a la normalidad y continuó con el rodaje el pasado 28 de febrero. Pero lo más sorprendente fue que tan solo unas pocas horas después del robo, el protagonista de la ficción demostró que no estaba nada nervioso acudiendo al escenario de los Premios César para celebrar el décimo aniversario de la exitosa comedia de Eric Toledano y Olivier Nakache Intocable, filme que le valió el trofeo al mejor actor. De hecho, el actor no contó nada sobre lo ocurrido a la prensa que había acudido al evento e incluso realizó una coreografía en la gala, haciendo que el público se levantara y bailara con él.

Aunque todavía no hay fecha de estreno de la tercera temporada, los nuevos capítulos de Lupin mostrarán a Omar Sy retomando su papel de Assane Diop, un personaje inspirado en el mundialmente famoso ladrón y maestro del disfraz, Arsène Lupin. Producida por el estudio francés Gaumont, el inicio de las grabaciones de la serie fueron confirmadas el pasado noviembre por el actor protagonista, que se hizo un selfie junto a un texto que decía: "¡Sienta bien estar en casa! Lupin, parte 3, ahora en producción".

En los nuevos episodios, ¡cuidado, spoilers!, el protagonista deberá enfrentarse a la justicia, ya que aunque no lo busquen por asesinato, sí lo hacen por sus crímenes como ladrón. Además, antes de despedirse de Claire (con quien todavía tiene una oportunidad) y de su hijo, Assane consiguió que Pellegrini confesara sus fechorías (incluida la muerte de Léonard, el caso de las acusaciones contra su padre y el suicidio que en realidad fue un asesinato). Ahora toca trazar un plan para volver a casa, eso sí, sabiendo que a quienes se ha enfrentado tienen mucho poder y pueden volver a ponerse en su contra.

