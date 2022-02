¿Quién es el asesino? 'Alguien está mintiendo', la nueva serie para los amantes de la intriga

Netflix sigue sumando cada semana nuevos títulos a su catálogo, como Alguien está mintiendo, la nueva serie original de Peacock, donde ya ha sido emitida, que acaba de aterrizar en la plataforma a nivel internacional y ya ha sido renovada por una segunda temporada. Desde este viernes, los amantes de las ficciones de intriga ya pueden disfrutar de ocho capítulos de 40 minutos que tienen pinceladas de Por trece razones, Élite o Riverdale. Basada en el libro de Karen M. McManu, la serie ofrece una trama llena de falacias, traiciones y giros inesperados en la que un grupo de estudiantes castigados en el instituto, Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada), Addy (Annalisa Cochrane) y Nate (Cooper van Grootel), se convierten en sospechosos en una investigación de asesinato. La víctica es Simon Kelleher, interpretado por Mark McKenna, que muere en el primer episodio porque es uno de los alumnos más odiados y despreciados en Bayview High, ya que ha creado una web de chismes, About That, sobre sus compañeros de clase. ¿Quién de ellos habrá sido el culpable?

VER GALERÍA

Hablamos con Katya Martín, la actriz con raíces españolas que triunfa en Hollywood

Cuando Simon sufre una reacción alérgica fatal una tarde, la policía dictamina que la tragedia no ha sido un accidente y comienza a investigar a cualquiera que tenga motivos para atacar al joven. Por ello, los cuatro protagonistas, que no tienen nada que ver los unos con los otros, deberán hacer todo lo posible para convencer a los agentes de que ellos no son unos asesinos. Creada por Erica Saleh, la ficción, que resuelve el crimen al final de su primera temporada pero dejando algunas tramas y nuevos enigmas sueltos, ha tenido una gran acogida a nivel internacional y sus grandes audiencias han provocado que su productora haya decidido realizar nuevos episodios

"Desde el momento en que vimos el piloto que escribió Erica, supimos que este era una serie special y estamos encantados de que la plataforma haya sentido lo mismo", ha dicho Beatrice Springborn, presidenta de Universal Cable Productions en Deadline. "Volver para grabar en Nueva Zelanda con ella como productora ejecutiva de la temporada 2 es un próximo capítulo emocionante en la historia salvaje y divertida de Bayview Four", ha añadido en el citado medio, añadiendo que están realmente felices de que la gente se haya pegado grandes atracones viendo sus episodios.

VER GALERÍA

De repartidor a actor del momento: hablamos con Lucas Nabor

Aunque se basa en el libro de Karen M. McManu, lo cierto es que la ficción ha cambiado algunas cosas de la trama. Además de introducir un importante cambio en el motivo de la muerte de Simon Kelleher, el final de la ficción que ahora ha aterrizo en Netflix tampoco es exactamente como se desarrolla en la novela, lo que provoca que haya un gran impacto entre los lectores de la obra y los seguidores de la serie.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.