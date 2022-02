Roban en el set de 'The Crown' varios accesorios y objetos por valor de 180.000 euros La policía ha habilitado un teléfono por si alguien tiene alguna pista

Los fieles seguidores de The Crown pueden revisionar la cuarta temporada de la serie para estar al día cuando se estrenen los nuevos capítulos, que continúan grabándose en diferentes partes de Reino Unido. Mientras los equipos ruedan las tramas de la quinta entrega, que todavía no tiene fecha confirmada de emisión, la producción ha sufrido un robo en el set. Varios ladrones han sustraído algunos accesorios y objetos, entre ellos una réplica de un huevo de Fabergé, un reloj de pie, un tocador, cristalería y 18 juegos de candelabros de plata y oro. En total más de 350 artículos valorados en más de 180.000 euros, tal y como ha publicado Variety. La policía de South Yorkshire continúa investigando el atraco, que ha ocurrido cuando tres vehículos fueron asaltados en un estacionamiento de camiones en Mexborough a la vez que la unidad de grabación trabajaba cerca.

Aunque los capítulos continúan su rodaje sin mayores problemas y no se parará la producción, Netflix ha pedido ayuda para recuperar los artículos. "Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas y esperamos que se encuentren y se devuelvan de manera segura", ha asegurado un portavoz de la plataforma estadounidense al citado medio. "Se conseguirán y obtendrán reemplazos, por lo que no hay expectativas de que la filmación se detenga", han continuado diciendo. Además de los artículos mencionados, los ladrones también se han llevado una esfera de reloj de Guillermo IV (pero no el estuche en el que se guardaba), algunos iconos religiosos ruso y decantadores St Louis gilt Crystal.

"Los artículos robados no están necesariamente en las mejores condiciones y por lo tanto tienen un valor limitado para la reventa. Sin embargo, son piezas valiosas para la industria cinematográfica del Reino Unido", ha explicado Alison Harvey, atrecista de los escenarios de The Crown. Un portavoz de la policía, por su parte, ha detallado que los hechos ocurrieron a eso de las cuatro y media de la tarde del pasado miércoles y que "el caso está siendo archivado a la espera de nuevas líneas de investigación". Por eso, los agentes piden la colaboración ciudadana y han abierto una línea especial en la que cualquiera puede dar las pistas se sepa citando la referencia 14/37304/22.

"Los productores tienen un ojo increíble para los detalles y cada artículo fue elegido meticulosamente. Perder estos lotes es simplemente desgarrador", ha asegurado una fuente cercana a The Sun, donde además han explicado que el robo no podría haber llegado en un momento más frustrante, ya que hace a penas dos meses tuvieron que hacer un parón después de que ocho miembros dieran positivo en Covid-19 y reanudaran el rodaje el pasado enero.

