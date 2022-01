Exbailarina, camaleónica y muy celosa de su intimidad: así es Elizabeth Debicki, la última Diana de Gales de 'The Crown'

Aún quedan meses para su estreno, pero para los fans de The Crown el nombre de Elizabeth Debicki ya es más que conocido. El creador de la serie de Netflix ha renunciado a 'envejecer' a los actores que interpretan a los miembros de la familia real británica a medida que pasan los años y ha optado por una arriesgada apuesta: apenas mantener el elenco una o dos temporadas. La decepción por dejar de ver en pantalla a quienes ya sentíamos como auténticos Windsor, pronto se ve reemplazada por la expectación sobre quién tomará el relevo. Al escepticismo inicial, es habitual que le siga la fascinación tras ver las primeras imágenes caracterizados como sus personajes. Es lo que ha ocurrido con Elizabeth Debicki, a la que le ha tocado el enorme reto de encarnar a Diana de Gales en su etapa más polémica y también la última.

"Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio", expresó en un comunicado la actriz, amiga de Vannesa Kirby, quien interpretó a la princesa Margarita en sus años de juventud. A diferencia de su predecesora, Emma Corrin, Elizabeth no es británica, sino australiana, aunque nació en París y su padre es polaco. Una ciudadana del mundo en toda regla que no tiene dificultades para adoptar diferentes acentos, como ha demostrado a lo largo de una extensa carrera en la que ningún papel se parece a otro. Camaleónica como pocas, Debicki ha sabido convencer tanto en el Gran Gatsby, como en Viudas, como en la piel de la villana de Guardianes de la Galaxia o en la de heroína en Tenet, la cinta de Christopher Nolan.

Pocas cosas tiene en común con la princesa Diana salvo su pasión por la danza. Elizabeth, de 29 años, era bailarina como sus padres, pero sus 1,90 metros de altura acabaron suponiendo un obstáculo para dedicarse al ballet y el mundo de la interpretación lo agradeció. En 2010 se matriculó en la Victorian College of Arts de la universidad de Melbourne y un año después debutó en la comedia australiana A few Best Men, con Rebel Wilson y Olivia Newton-John. Era el inicio de una fulgurante carrera que ahora la lleva a interpretar uno de los papeles más complicados, no solo por lo vivo que está el recuerdo de Diana de Gales en el imaginario colectivo, sino por la gran cantidad de actrices que ya se han metido en su piel con éxito -no solo Emma Corrin en la misma serie, sino también muy recientemente Kristen Stewart en Spencer- Sin embargo, solo con las imágenes que se han filtrado del rodaje, parece que ha triunfado.

Debicki vive una etapa de oro en su carrera y llama la atención que una actriz de éxito como ella consiga mantener tan a salvo su privacidad. Especialmente celosa de su intimidad, no tiene ningún perfil público y tampoco se le ha conocido nunca ningún romance o relación. Aunque algunos rumores la relacionaban con Tom Hiddleston, su compañero de reparto en la serie The Night Manager, ninguno de los dos lo confirmaron nunca, la actriz tan solo admitió en The Telegraph que "es tan malditamente guapo y un caballero tan amable que era completamente imposible no orarse de él". En cualquier caso, su vida privada se mantiene por el momento a salvo de portadas de revistas o cámaras de televisión, todo un logro para una estrella de Hollywood.

Diana sigue aquí

