Tini Stoessel lanza nueva canción, ¿con mensaje a su ex Sebastián Yatra y Aitana incluido?

Aunque el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados, Tini Stoessel ofreció un adelanto de su nuevo disco Cupido, este viernes ha salido a la luz el álbum completo. Una lista de canciones que, en palabras de la artista argentina, son un reflejo de una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal, y entre las que sobresale una en especial, Las Jordan. En el tema, la joven que salió durante algo más de dos años con Sebastian Yatra, hace una referencia que no ha pasado desapercibida por sus fans y que ha puesto sobre la mesa un interrogante: ¿Se trata de un mensaje a su ex y a su actual pareja, Aitana Ocaña?

VER GALERÍA

Entre los versos de Las Jordan la intérprete que saltara a la fama a raíz de su papel en la exitosa ficción de Disney Channel Violetta dice "no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora estoy tranquila, no me duelen las despedidas, tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan".

Unas palabras que ha escrito ella misma, pues es la compositora del hit, y que dejan entrever que, pese a que ambos han rehecho su vida en el plano sentimental, todavía podría existir alguna rencilla entre ella y el artista colombiano, cuya determinación de emprender caminos por separado a la llegada de la pandemia fue repentina y todavía a día de hoy se desconocen los motivos. Si bien Yatra insinuó que los compromisos laborales y la presión mediática habían influido en aquella decisión, ninguno llegó a confirmar las razones que les llevaron a romper.

Tini Stoessel, de Violetta a cantante de éxito internacional

VER GALERÍA

Pese a que la dureza de sus palabras nada tiene que ver con la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap, muchos internautas ya han hecho comparaciones, del mismo modo que la han relacionado con Flowers, tema en el que Miley Cyrus también se venga de su ex Liam Hemsworth, con quien mantuvo un romance intermitente durante una década y un matrimonio fugaz de tan solo ocho meses.

El desamor es el asunto central de esta letra y, aunque ni Yatra ni Aitana se han pronunciado al respecto, es muy probable que se mantengan al margen, evitando cualquier rumor que pueda distraer la atención o empañar el nuevo lanzamiento del de Medellín, que también está de estreno. El actual novio de la catalana, a quien conociera hace más de cuatro años durante una actuación en Operación Triunfo cuando todavía salía con Tini y ella con Miguel Bernardeau, también ha lanzado hoy un nuevo videoclip, Una noche sin pensar, una canción muy especial, pues, lejos de lo que tenía acostumbrados a sus seguidores hasta la fecha, llevaba seis meses sin lanzar música nueva. "La primera de este nuevo capítulo de mi carrera", ha expresado el cantante, que ha protagonizado dichas imágenes, repletas de complicidad, junto a la actriz Milena Smit.

Milena Smit y Sebastián Yatra aclaran qué hay entre ellos tras protagonizar un vídeo derrochando complicidad

VER GALERÍA

Dejando de lado esta alusión que ha dado la vuelta al mundo, Tini y Aitana continúan siguiéndose en sus respectivos perfiles sociales, algo que no ocurre con Yatra, con quien la de Buenos Aires, que soplará las velas de su 26 cumpleaños el próximo mes de marzo, decidió cortar el vínculo, del mismo modo que hizo él. Ahora ambos saborean el éxito que sus proyectos les están brindando y viven un dulce momento sentimental, pues, Tini está completamente enamorada de Rodrigo de Paul, jugador del Atlético de Madrid, uno de sus grandes apoyos en la actualidad y con quien ha celebrado este nuevo disco que el futbolista ha calificado de "mágico": "Te amo, Rodrigo", ha respondido ella.