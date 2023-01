Tini no puede evitar las lágrimas al recordar su etapa personal más complicada

El próximo 17 de febrero es el día en el que los fans de Tini harán una celebración por todo lo alto. La artista lanza Cupido, su nuevo disco de estudio, un trabajo que no le ha resultado sencillo grabar, no porque no tenga experiencia de sobra en estas lides, sino porque coincidió con un momento personal bastante complicado. Su padre estuvo gravemente enfermo durante el pasado año y la artista afrontó momentos de mucha preocupación y angustia debido a su estado crítico. Afortunadamente su estado ya es bueno y juntos pudieron celebrar la victoria de Argentina (y de su novio Rodrigo de Paul) en el reciente mundial de fútbol. Hablando precisamente de este trabajo y del primer single Muñecas fue cuando la intérprete no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas recordando el proceso.

El reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que nos ha dejado sin palabras

Descubre el romántico tatuaje que Rodrigo de Paul se ha grabado en la piel dedicado a Tini Stoessel

VER GALERÍA

"El disco viene cargado de muchas emociones y fue un año muy complicado por lo personal, pero también por lo profesional. El disco se atrasó por cosas que pasaron y tenerlo y presentarlo me emociona mucho" dijo en El Hormiguero, un momento en el que apareció una imagen gigante de la portada. "Me emocioné" decía. En la cumbre del éxito musical, Tini recordó su pasado como estrella infantil (con solo 10 años protagonizó la serie Patito feo). "Cosas malas tiene, como todo en la vida" aseguró. "En este caso lo que más me costó es la exposición 24/7. Siempre hay cosas que intento mantener en privado, aunque sé que es difícil. Al ser tan chica, una tiene que estar preparada para escuchar a personas que tienen cosas extremadamente horribles que decirte" explicó.

VER GALERÍA

Reconoció que entonces era muy vulnerable y que aún ahora, aunque ha trabajado en su seguridad, le sigue resultando una situación complicada. Protagonizó después Violetta con Disney, una especie de burbuja de la que, confesó, le resultó un tanto difícil salir. "Disney está rompiendo con un montón de cosas y es buenísimo que lo estén haciendo. Es que es supercuidado y eso lo sabe todo el mundo. Y de repente salir de ahí… Hay un chip que te queda. Por ejemplo, para mí era muy natural no poder decir malas palabras" contó. "Era pequeña y tenía que encontrar mi rumbo. Romper con esa imagen de lo que es Disney y encontrarte a ti mismo es un proceso" aseguró, aunque apuntó que "ama a Disney". "Para mí fue una gran escuela" dijo.

A su estupendo momento profesional se une uno dulce a nivel más personal, pues Tini mantiene una romántica relación con el futbolista Rodrigo de Paul. Imposible olvidar el cariñoso reencuentro que protagonizó la pareja después de la victoria del deportista en el mundial. Se refirió también a él y, aunque no mencionó su nombre, sí que dijo qué es lo que la conquista. "Creo en la atracción a primera vista, después el amor se va desarrollando a medida que uno conoce a la persona. Me fijo mucho en la mirada y en la sonrisa, y también hay algo muy energético en mí. Tengo que conectar" dijo.