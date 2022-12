El reencuentro de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que nos ha dejado sin palabras

Loading the player...

Tini Stoessel viajó, hace algunas semanas, a Catar para animar a su novio, Rodrigo de Paul, en el Mundial de fútbol, mostrándole todo su apoyo y desmintiendo cualquier rumor de crisis entre ellos. Lo que la cantante no pudo presencial fue la final del torneo, que tuvo que ver desde Buenos Aires, emocionándose a las lágrimas. Pero ahora ya no hay distancia entre ellos. Tini y Rodrigo por fin se han reencontrado y han querido compartir con sus seguidores ese momento, compartiendo una romántica foto en la que queda claro lo unidos que están. Dale al play y no te lo pierdas.

