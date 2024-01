Tini Stoessel habla como nunca de la relación con Rodrigo de Paul y su duro comienzo: 'Yo no rompí ninguna familia'

Después de meses de rumores sobre una posible ruptura entre Tini Stoessel, de 26 años, y Rodrigo de Paul, de 29 años, la cantante confirmaba la información con un escueto mensaje a través de su perfil público: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”. Ahora, cinco meses después de esta noticia, la intérprete ha hablado por primera vez sobre su relación con el futbolista.

Las palabras sobre el desamor de Tini Stoessel en el cierre de su gira por Argentina ¿un mensaje a su ex Sebastián Yatra?

La artista argentina ha acudido junto a Emilia Mernes al programa en directo del streaming 'Rumis', ya que son dos de las artistas más populares del género urbano en su país. Además, ambas son amigas y compañeras desde hace años. De hecho en 2023 lanzaron su primera canción juntas 'La original'. Al comenzar la entrevista Tini ha contado que está feliz con el comienzo del 2024 y ha explicado que en su nuevo tema quiere explicar 'cómo se siente realmente' y ha confesado que en él intentado mostrarse tal y como es.

La increíble fiesta de cumpleaños de Tini Stoessel con su novio Rodrigo de Paul y otras muchas 'celebrities'

Durante la entrevista en la que se ha sincerado y ha abierto su corazón, ha estado acompañada por su hermano Francisco Stoessel, con quien ha posado para mostrar su gran parecido. En un momento de la charla entre Lizardo Ponce y Tini, el presentador le ha preguntado por su ruptura con Rodrigo de Paul, y tras mucho tiempo en silencio y sin hablar sobre ello, la cantante ha querido contestar para desmentir los rumores que los medios argentinos llevan publicando durante años: "yo no rompí ninguna familia. Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede".

¿Qué hacer frente a un ataque de pánico, una situación que ha padecido la cantante Tini Stoessel?

E incluso ha querido zanjar el ema asegurando que "tengo pruebas. Me tienen cansada con eso. Estoy harta de que me vengan con eso. No tengo nada que ver con el tema". Unas tajantes declaraciones que se deben a los rumores que intentaron empolvar el comienzo de su relación, ya que no fue nada fácil porque el futbolista puso fin a su historia de amor con Camila Homs, madre de sus hijos, y apostó por el amor con Tini. Es por ello que la intérprete de Cupido fue acusada de 'romper' el idilio entre el jugador del Atlético de Madrid y la modelo. A pesar de ello, el futbolista y 'La triple T', terminaron convirtiéndose en una de las parejas más queridas hasta el final de su relación.

Camila Homs, exmujer de Rodrigo De Paul, enamorada de nuevo de un futbolista

Recordamos cómo fue la historia de amor de Tini y Rodrigo de Paul

Tini llevaba un año separada de su otro mediático amor, Sebastián Yatra. Al mismo tiempo, De Paul protagonizaba su propia polémica luego de separarse de Camila Homs, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, por quienes libró una batalla legal por la custodia y temas de visita a los pequeños. Fue en 2021 cuando se cruzaron sus caminos virtualmente. El futbolista empezó a seguir en Instagram a la cantante y dejar ver su presencia con likes. La primera vez que se encontraron en persona fue en noviembre, cuando coincidieron en una comida con amigos.

A pesar de que intentaban mantener las cosas lejos del ojo público y escapar de las cámaras, fueron fotografiados en unas idílicas vacaciones en Ibiza en junio de 2021. Tras estas imágenes, el futbolista compartió sus primeras imágenes juntos en las que se veía la mano de la cantante junto a una taza de mate. Desde ese momento fueron muchas las muestras de cariño en las redes sociales hasta que dieron por finalizada su relación este verano después de varios meses de rumores.

Penélope Cruz, Rihanna y otras 'celebrities' que despiden el año con cambio de look

Loading the player...

Haz click si quieres ver “20 preguntas a… Tini”, una de las artistas argentinas más queridas de nuestro país. La que fuera la intérprete de la exitosa serie infantil Violetta es ahora una de las estrellas de la música urbana latina más buscadas y triunfa allá donde va. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!