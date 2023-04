Las palabras sobre el desamor de Tini Stoessel en el cierre de su gira por Argentina ¿un mensaje a su ex Sebastián Yatra?

Dos semanas después de celebrar su 26 cumpleaños, Tini Stoessel se ha subido al escenario del Club Atlético Central Córdoba, ubicado en la localidad argentina de Santiago del Estero, para cerrar por todo lo alto su gira por el país que la vio nacer. Lo ha hecho ante su entregado público, que ha entonado a viva voz los temas de su último álbum, Cupido, y frente a quienes ha pronunciado unas llamativas declaraciones sobre el desamor.

Con este show la intérprete de éxitos mundialmente conocidos como Miénteme, La Loto o La Triple T clausura su tour por Argentina, un punto y final al que, antes de interpretar por primera vez en vivo Te Pido, ha agregado una nota de misterio y sorpresa a partes iguales. ¿El motivo? Las palabras que dijo en forma de consejo sobre las separaciones sentimentales: "Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, solamente que no podías salir de ahí por muchas razones", ha comenzado diciendo micrófono en mano ante sus fans.

Con la mirada puesta en los asistentes a la velada y gesto de emoción en su rostro, Tini ha continuado abordando el asunto, asegurando que, cuando logras salir de ese tipo de romances y ves la realidad desde fuera, ya habiéndolo superado y tras escuchar las recomendaciones de "la gente que te quiere", terminas amándote y valorándote: "Sales demasiado fortalecida", ha concluido.

Los admiradores de la artista han tardado poco en relacionar sus palabras con el último desamor que se le conoce: la relación de algo más de dos años que mantuvo con Sebastián Yatra, de 28 años, un vínculo que terminó de forma repentina a la llegada de la pandemia por motivos todavía hoy desconocidos. Si bien el compositor colombiano insinuó entonces que los compromisos laborales y la presión mediática habían influido en aquella decisión, ninguno llegó a confirmar las razones que les llevaron a romper. Ha sido ahora cuando su historia pasada ha vuelto a acaparar miradas y se ha puesto sobre la mesa un interrogante: ¿Se trata de un mensaje a su ex?

Precisamente hace poco menos de dos meses la estrella del pop sembró la polémica a raíz del lanzamiento de su canción Las Jordan, que forma parte de este disco. Entre los versos de dicho tema la intérprete que saltara a la fama por su papel en la popular ficción de Disney Channel Violetta canta "no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora estoy tranquila, no me duelen las despedidas, tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan". Aquella alusión, que dejaba entrever que podría seguir existiendo alguna rencilla con su ex, dio la vuelta al mundo, pues la relación sentimental del de Medellín y Aitana Ocaña, de 23 años, estaba en boca de todos.

En contra de esa teoría, también hay quien piensa que su relación sentimental con Rodrigo de Paul podría no estar pasando por su mejor momento y que sus palabras irían por el jugador del Atlético de Madrid, que el próximo mes de mayo soplará las velas de su 29 cumpleaños. Pese a las especulaciones, los últimos pasos de la pareja, que hace unos días celebraban el cumpleaños de Tini en una gran fiesta junto a más amigos, parecen demostrar que la llama de su amor sigue encendida. Solo el tiempo confirmará si es así, pues además la intérprete se prepara para ofrecer en España una extensa gira de 11 conciertos por todo el territorio nacional, lo que le permitirá estar más cerca del futbolista, que reside en la capital.

