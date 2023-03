Los bailes de Lola Índigo, Tini, Lola Lolita y más amigas en la gran despedida de soltera de Lele Pons

Loading the player...

A falta de dos días para que Lele Pons y Guaynaa pasen por el altar, la influencer venezolana, de 26 años, ha celebrado una espectacular despedida de soltera arropada por amigas. Personalidades como Lola Índigo, Anitta, Tini Stoessel o Lola Lolita no han querido perderse la gran fiesta previa al esperado 'sí, quiero' entre la sobrina de Chayanne y el cantante puertorriqueño, de 30 años, que tendrá lugar en Miami este sábado 4 de marzo ante la presencia de más de 300 invitados, muchos de ellos celebridades como Paris Hilton o Sebastián Yatra. Pero antes de que Lele luzca los tres vestidos que tiene preparados para la esperada cita ha bailado, cantado y celebrado sus últimas horas de soltería en una alocada velada festejada en la ciudad de Florida en la que no han faltado coreografías, música, globos, una enorme piñata ¡y hasta un toro mecánico! Pulsa el play y no te pierdas todos los detalles.

