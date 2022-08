La original y emocionante pedida de mano a Lele Pons en Tomorrowland, con su amiga Paris Hilton de testigo

Lele Pons no olvidará jamás lo vivido este fin de semana, el momento mágico y espectacular en el que su novio le pedía matrimonio por sorpresa bajo la atenta mirada de miles de personas. La 'influencer' venezolana recordará seguro para siempre ese instante en el que su pareja, el cantante puertorriqueño Guaynaa, paraba su concierto y la cogía de la mano para hacerle la pregunta del millón sobre el escenario. Todo ocurría durante la celebración de Tomorrowland, el popular festival de música electrónica que este 2002 ha vuelto por todo lo alto al municipio belga de Boom tras su parón de dos años a causa de la pandemia. Allí, en la que es considerada una de las mecas del dance en Europa, se vivía algo inédito y muy emocionante que pocos esperaban. El artista boricua actuaba totalmente entregado ante un público enfervorizado cuando, de repente, detuvo el recital para acometer su romántico plan.

Dirigiéndose a ella y hablando también a los allí presentes, expresaba micrófono en mano: "Esta es mi hermosa novia Lele Pons y le quiero decir algo", comenzaba Guaynaa su breve discurso. "Sé lo que significa esto para ti y lo mucho que te gusta Tomorrowland", añadía, para después lanzarle las palabras más esperadas arrodillándose ante su pareja: "¿Te casarías conmigo?". La aludida, que temblaba de los nervios y no podía evitar las lágrimas, no dudaba ni un segundo en la respuesta mientras le levantaba y se abraza a él: "Claro que sí, ¡yes, yes!", contestaba con gran entusiasmo y algo desbordada por la situación tan increíble de la que era protagonista. Una escena de ensueño que, además, provocaba el estallido de la gente en vítores y aplausos como no podía ser de otra forma. El aclamado DJ Steve Aoki, que entonces se encontraba al mando de los platos, se unía a la fiesta y exclamaba que era la primera vez que ocurría algo así en las 16 ediciones del festival.

Como es lógico, la sobrina de Chayanne se sentía eufórica mostrando su anillo de compromiso y compartía su alegría con alguien muy especial para ella como es su amiga Paris Hilton. La heredera del imperio hotelero había sido testigo de la pedida de mano y, según anunció la propia Lele Pons, será su dama de honor en la boda. Igualmente, otros conocidos artistas han querido mandar su más sincera enhorabuena a la pareja, caso de Sebastián Yatra, Prince Royce o Nicole Scherzinger, entre otros. Guaynaa y la también cantante dan así un paso más en su bonita historia de amor, que comenzó en 2019 cuando se conocieron durante una sesión fotográfica. Amantes de la música urbana, su química quedó patente desde un principio tras colaborar juntos en el tema Se Te Nota. Amistad que fue más allá y que cristalizó en un idilio que hicieron oficial a finales de 2020 con unas imágenes juntos en la nieve. Su decisión ahora de casarse no hace más que poner la guinda al intenso romance que han disfrutado en estos últimos tiempos.

