Casado durante más de treinta años y con dos hijos emprendedores: conoce a la familia de Chayanne

De sobra es conocida su faceta artística, su trabajo y su éxito en el escenario. Sin embargo en la vida hay mucho más, pues una persona no solo se alimenta de su faceta pública. Chayanne, uno de los cantantes latinos de mayor éxito de la historia de la música, sigue imparable a sus 51 años, demostrando que si el ritmo se lleva en las venas no importa la edad que ponga el carné. Cada melodía que toca se convierte en oro en cuestión de minutos, hits que forman parte de la memoria colectiva y que componen una carrera que suma reconocimientos como el de icono de la música en los Billboard latinos. Galardones y honores que modelan al Chayanne artista, pero ¿qué ocurre cuando se apagan los focos y se convierte en Elmer Figueroa Arce? ¿Cómo es la vida más personal del puertorriqueño?

Chayanne y su hijo Lorenzo han revolucionado a sus fans con esta foto, ¿quieres verla?

VER GALERÍA

Treinta años de matrimonio

Su familia es un tesoro que sigue guardando celosamente, pues siempre ha sido muy discreto cuando se trata de hablar de su faceta más privada. Él mismo ha contado que quiere separar al máximo ambas esferas de su vida para que no se mezclen. “Intento disfrutar al máximo de estas dos vidas en paralelo, sin que se toquen". Estabilidad es la palabra que mejor definiría su vida familiar pues está casado desde 1992 con Marilisa Maronesse, con la que hace solo unos meses celebraba su treinta aniversario de boda. Su historia de amor es de esas de película que comenzó con un flechazo: se conocieron en 1988 cuando ella era una reina de la belleza que aspiraba al título de Miss Venezuela. El intérprete era uno de los invitados y no hizo falta más que un cruce de miradas para que saltara la chispa.

VER GALERÍA

Marilisa representaba al estado de Portuguesa y, aunque no obtuvo la codiciada corona, sí fue reconocida como Miss Fotogenia, aunque el premio más importante se lo llevó al haber conocido a la estrella. Su relación tuvo que hacer frente a los viajes que tenía que hacer el artista debido a su profesión, pero prosperó y en 1992 se casaron. Tienen dos hijos Lorenzo Valentino, que nació el 14 de agosto de 1997, e Isadora Sofía, que nació el 10 de diciembre de 2000. A sus 54 años, la exmodelo ejerce actualmente como abogada.

VER GALERÍA

El apoyo incondicional a sus hijos

Lorenzo, de 22 años de edad, es un amante del deporte y el fitness, de ahí que pueda presumir de un estado de forma envidiable como su padre. Le encanta el baloncesto, pero también el golf como muestra en sus perfiles sociales. En 2021 se licenció en Economía y se lanzó con su primer proyecto empresarial. Como contó en el programa Al rojo vivo: "Fue un proceso, esto pasó hace más o menos dos años, me estaba apenas graduando de la universidad, y yo quería hacer algo". Un deseo del que nació la marca de ropa Stamos bien, con la que hace homenaje a la cultura latina y que está teniendo una gran acogida. "Hazlo, es el momento de hacerlo, ponle todo", dice que le aconsejó su padre.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Lorenzo siempre ha contado con su confianza como quedó demostrado en 2016 cuando, tras unas escandalosas imágenes que fueron publicadas en la prensa, el artista declaró que está orgulloso de su hijo. Entonces también el joven se refirió al tema a través de un comunicado: "No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de no respetarme a mí mismo, o a ellos. Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar. Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando".

Loading the player...

Isadora, la hija de Chayanne que ha heredado su talento musical

Una artista en casa

El hijo mayor del artista se lleva estupendamente con su hermana Isadora Sofía a la que ha definido alguna vez como “su persona favorita”. Ella es quien lucha por seguir los pasos de su padre en la música y en sus perfiles sociales deja claro que entre sus pasiones están “escribir canciones y comer helado". Cuando finalizó su educación en el instituto, se inscribió en clases de canto y piano, dejando constancia de sus avances con vídeos como uno muy aplaudido por sus seguidores en el que demuestra la belleza de su voz con el clásico Let it Be, de The Beatles. Forma parte de un grupo musical titulado Café con leche, con el que ya ha hecho algunas actuaciones. Su debut como artista fue en el Frost Music Fest 2021. Además de su espectacular voz, Isadora presume de belleza en sus perfiles sociales donde comparte sus instantáneas más atractivas.

VER GALERÍA

La hija de Chayanne se lleva muy bien con su prima Lele Pons, hija de Anna Maronese, hermana de Marilisa y por tanto cuñada del artista. Es frecuente ver a los hijos del cantante con su prima, que también lleva la vena artística en los genes. La influencer, que cuenta con más de 50 millones de seguidores, comparte trucos de belleza, sus gustos en moda y sus viajes, además de la naturalidad de su día a día. Todo esto la ha convertido en uno de los perfiles más visitados del universo virtual. Lele atraviesa un momento personal excelente pues el pasado verano se prometió con el cantante Guaynaa, que se declaró por sorpresa en medio de uno de sus conciertos.