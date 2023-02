La música, los vestidos, el menú... Lele Pons y Guaynaa desvelan los detalles de su boda

Quedan menos de dos semanas para que Lele Pons y Guaynaa se den el “sí quiero” (será el próximo 4 de marzo en Miami) y la pareja ultima estos días los detalles de la fiesta para que todo sea perfecto. Los novios han compartido algunos de estos preparativos como la elección del menú, la música que sonará durante la fiesta y algunas pinceladas de los looks que han elegido para su gran día en una reciente entrevista, en la que se confiesan además muy emocionados. En declaraciones a Billboard, Guaynaa comentó que es la novia quien se está encargando de supervisarlo todo. Fue ella quien se encargó de desvelar una de las sorpresas musicales que pondrán la banda sonora a la cita. “Hay una persona que ya dijo que sí quiere cantar, y es Natalia Jiménez” comentó la sobrina de Chayanne.

Fue también la venezolana quien compartió algunas de las cosas que formarán parte del menú, que será, apuntó Guaynaa, “bien extenso”. Los platos serán una fusión de gastronomías con platos muy variados. “Vamos a tener mucha comida venezolana. El menú tiene mucho de italiano, carne...” comentó, a lo que su futuro marido añadió: “Vamos a tener los carritos de comidas típicas de ambos países, las frituras, tequeños, no podía faltar la boricua…”. Entre los temas que han escogido para su gran día estará A thousand years, de la cantante Christina Perri, que será el que suene cuando caminen hacia el altar. Para ese primer baile tienen también la canción perfecta: Bésame la boca, de Ricardo Montaner. Contarán además con un DJ y una banda que se encargará de amenizar la fiesta.

¿Y cómo vestirá la novia? Pues no tiene uno, sino tres vestidos ya preparados. “El vestido con el que voy al altar es de Zuhair Murad, que es increíble, me encanta. El del medio, con el que voy a bailar en la fiesta, es de Julie Vino. Y el último… es de Pnina Tornai”. Un poco más discreto se mostró el novio, que no quiso desvelar mucho el misterio. “Yo tengo dos. El mío es el estándar más alto de elegante dentro de lo que me voy a poner para la boda, y después, cuando vayamos a la recepción, me pongo el otro” contó.

Ya tienen incluso pensado el destino de su luna de miel que les llevará a varios lugares en los que comenzarán esta nueva etapa de su vida en común. “Nos vamos a Dubái y a París. Yo soy más romántica, me gusta París pero él quiere actividades. Entonces nos vamos a Dubái también”. Hace pocos días la influencer posaba de manera muy provocativa con lencería y velo blanco, dando una especie de pistoletazo de salida a la cuenta atrás para su enlace. Este será uno de los acontecimientos sociales de la temporada sin duda pues une a una de las más activas y seguidas influencers de las redes con un artista que abarrota cada uno de los recintos que pisa. Se espera que en la lista de asistentes figuren nombres como Paris Hilton, Anitta o el propio Chayanne, tío de Lele (es hija de Anna Maronese, hermana de Marilisa, la mujer de la artista), con cuya familia tiene una muy buena relación.