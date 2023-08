Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirman su ruptura

Con un escueto mensaje Tini Stoessel, de 26 años, y Rodrigo de Paul, de 29 años, han confirmado lo que ya apuntaban los rumores: han roto. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto” escribe la artista en su Twitter, palabras que replica el futbolista que ha estado preparando la temporada con su equipo en Corea.

Hace días que circulaban comentarios que apuntaban a que la distancia que les separa habría provocado la ruptura. Sin embargo un gesto del futbolista durante uno de los partidos de esta pretemporada había sembrado la duda sobre la veracidad de dichas especulaciones. El jugador del Atlético de Madrid se quitó la camiseta y mostró un tatuaje que no se había visto hasta ahora, en el que se lee el nombre de la artista en letra cursiva. La confirmación de la pareja ha acabado con la esperanza que tenían los fans de seguir soñando con esta historia de amor.

Ya en primavera empezaron a aparecer comentarios acerca de que la distancia a la que les obligan sus compromisos profesionales -él vive en España y ella viaja por todo el mundo con su música- les estaba pasando factura. Entonces la argentina no escatimaba en declaraciones públicas de amor lo que ponía fin a los comentarios. La prensa incluso apuntaba a que la pareja estaba comprometida una posibilidad que se veía en el precioso anillo que llevaba Tini en su dedo anular derecho: una sortija de Tiffany compuesta por un halo de diamantes, una gema central ovalada y platino, valorada en unos 57.000 euros. Ninguno se refirió sin embargo acerca de si estos planes eran ciertos.

La relación de la pareja se fue afianzando con el paso de los meses. Tini y Rodrigo no escatimaban en muestras de cariño públicas y compartían buena parte de su tiempo libre cuando sus compromisos se lo permitían. Él fue además un gran apoyo para la artista después de que esta sufriera ataques de pánico en el escenario. De Paul se separó a finales de 2022 de Camila Homs, madre de sus hijos (Francesca, de cuatro años, y Bautista, de tres) después de una década juntos. Siempre dejó claro que conoció a Tini después de separarse de Camila pues entonces esta cuestión suscitó cierta polémica dado que no se sabía cuándo había comenzado su noviazgo. "A Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida", señaló.

Tini ponía fin a su periplo de conciertos por España hace una semana. Volverá el próximo 17 de septiembre a Madrid con un show antes de viajar a Estados Unidos para continuar su tour. Los Ángeles, Nueva York y Miami son algunas de las paradas que tiene apuntadas en la lista.

