Las lágrimas de Tini Stoessel en pleno concierto en Barcelona y el mensaje de su chico para animarla

Tini Stoessel ha atravesado recientemente algunos momentos realmente complicados. Así lo revelaba en una entrevista con El País: "Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", confesó. Por eso, volver a subirse a los escenarios ha sido para ella un logro muy importante. La cantante se encuentra inmersa en una gira por España que el pasado fin de semana aterrizaba en Barcelona, con un concierto en el que colgó el cartel de "entradas vendidas". Tini vivió una velada llena de emociones y, en un momento concreto, se dirigió a su público para hacer unas emotivas revelaciones sin poder contener las lágrimas. Su mayor apoyo en estos momentos ha sido su chico, Rodrigo de Paul, quien no se perdió el concierto y, tras lo ocurrido, le ha escrito un mensaje mostrándole su cariño . Dale al play y no te lo pierdas.

