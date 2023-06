Camila Homs, exmujer de Rodrigo De Paul, enamorada de nuevo de un futbolista

Tras su complicado proceso de divorcio de Rodrigo De Paul, Camila Homs ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. Ha sido la propia influencer de 27 años quién ha compartido la feliz noticia a través de su perfil público con una romántica fotografía en la que aparece dando un apasionado beso a su novio mientras se abrazan con fuerza.

Pero, ¿quién es el afortunado que ha logrado conquistar el corazón de la modelo? Se trata del futbolista argentino José Sosa de 37 años. Actualmente, el deportista milita en las filas del Club Estudiantes de la Plata de la Primera División del país del tango. Sin embargo, el centrocampista es un viejo conocido para los aficionados del deporte rey en España, ya que en 2014 formó parte de la plantilla del Atlético de Madrid, casualmente el mismo equipo donde juega actualmente Rodrigo De Paul.

De la misma manera, José ha sido parte de la selección nacional en varias ocasiones y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes ligas, puesto que en su currículum figuran clubs tan importantes como el Bayern de Múnich, el Napoli, el AC Milan, el Besiktas, el Fenerbachçe y el Metalist. En lo referido a lo personal, el futbolista estuvo casado con su novia de la juventud Carolina Alurrade y fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina de siete años.

Fue el pasado mes de marzo cuando comenzaron los rumores sobre su posible noviazgo, ya que fueron vistos en actitud muy cariñosa en una fiesta en Buenos Aires. Aunque en aquel momento ninguno de los dos quiso confirmar el idilio, Camila no podía ocultar su alegría por esa ilusión que comenzaba a florecer. "Estoy muy bien, acompañada y bien. Tranquila, relajada y muy bien acompañada", confesaba durante una entrevista en el programa televisivo Socios del espectáculo. Ahora, la feliz pareja grita su amor a los cuatro vientos.

Tini Stoessel ,tajante, desmiente los rumores de ruptura con el futbolista Rodrigo de Paul

Descubre el romántico tatuaje que Rodrigo de Paul se ha grabado en la piel dedicado a Tini Stoessel

Así es la relación actual de Rodrigo De Paul y Camila Homs

Camila y el campeón del mundo pusieron fin a 12 años de amor entre habladurías de una posible infidelidad del campeón del mundo con la cantante Tini. Sin embargo, la expareja ha querido acabar en buenos términos mirando por el bienestar de los dos pequeños que tienen en común, Francesca y Bautista, de cuatro y dos años respectivamente. Así lo explicaba Camila en noviembre en una intervención en la tertulia La tarde del nueve. "No fue fácil no. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos. Los niños son la luz de mi vida, los que me dan fuerza".

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ¿boda a la vista?

La increíble fiesta de cumpleaños de Tini Stoessel con su novio Rodrigo de Paul y otras muchas 'celebrities'