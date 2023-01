Miley Cyrus sigue los pasos de Shakira y se venga de su ex con una canción

Cuando Miley Cyrus anunció la fecha de lanzamiento de su nueva canción 'Flowers', de su próximo álbum, 'Endless Summer Vacation', fueron muchos los que se pusieron alerta, no solo porque fuera su primera canción en dos años, sino porque coincidía con el cumpleaños de su exmarido Liam Hemsworth, por lo que todo hacía presagiar que sería un regalo envenenado. Y así ha sido.

VER GALERÍA

- La espectacular Nochevieja de Miley Cyrus con su madrina, Dolly Parton, antes de estrenar un single

- Miley Cyrus sufre una crisis de ansiedad antes de dar un concierto y se sincera con el público

Solo un día después de que Shakira se resarciera de su ruptura con Gerard Piqué, lanzándole una serie de dardos envenenados en su nueva canción junto al argentino Bizarrap, Miley hacía lo propio,y publicaba este tema en el que habla de una relación sentimental tóxica que todo el mundo ha relacionado, irremediablemente, con su controvertida historia de amor con Liam, con quien mantuvo una relación intermitente durante una década y tuvo un matrimonio fugaz de tan solo ocho meses.

Convertido en todo un canto al amor propio y al bienestar individual, el tema de Miley incluye referencias a la casa que la pareja vio arder en los incendios forestales de Malibú así como a varios momentos incómodos vividos sobre la alfombra roja, cuando ella se sintió en un segundo plano debido al actor. “Construyeron una casa y la vieron arder" comienza cantando la artista estadounidense, seguramente aludiendo al hogar de más de dos millones y medio de euros en el que vivía con Liam y que se quemó en 2018. También hace referencia al acto repentino de la estrella australiana de solicitar el divorcio cuando ella al parecer quería luchar por salvar su relación. "No quería dejarte / No quería mentir / Comencé a llorar" canta Miley.

VER GALERÍA

Pero por esto no fuera suficiente para identificar que es un tema autobiográfico, Miley parafrasea en el estribillo el popular tema de Bruno Mars "When I Was Your Man" de Bruno Mars, que Liam le dedicó en una ocasión. La canción original, basada en el arrepentimiento de haber perdido a un ser querido dice: "Debería haberte comprado flores y haberte tomado de la mano / Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad / Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que quería hacer era bailar'.Sin embargo, Miley da la vuelta a las frases y entona: "Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma durante horas / Decir cosas que no entiendes / Puedo llevarme a bailar / Y puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor que tú".

Pero el empoderamiento de Miley no solo lo deja patente con su letra, sino también con su estilo, pues para el videoclip la cantante luce un vestidazo dorado metalizado con capucha y aberturas en el costado, que si bien recuerda al traje nupcial del personaje de Serena Van der Woodsen de Gossip Girl, forma parte de la historia del gran e icónico genio de la moda Yves Saint Laurent, concretamente a la colección otoño-invierno 1992.

VER GALERÍA

Sensual a la vez que sorprendente y directa, Miley, al igual que Shakira, ha hecho temblar todos los registros y en menos de 24 horas logró convertirse en número 1 en el iTunes de Estados Unidos y en menos de seis horas logró alcanzar más de dos millones y medio de visitas en YouTube, dejando claro que había muchas ganas de saber que es lo que tenía preparado tras dos años de silencio.

Tendencia a la canción venganza

Últimamente las canciones de venganza parecen haberse convertido en una fuerte tendencia en el mundo de la canción. Una de las pioneras de esta tendencia fue Taylor Swift, quien en 2012 cantó en el disco "Red" su decepción por la relación que mantuvo con el actor Jake Gyllenhaal, con el que apenas estuvo tres meses, pero que la dejó muy tocada. Incluso Beyoncé ha sucumbido a la tentación de la canción de venganza. Lo hizo con "Lemonade", una canción escrita tras descubrir que Jay-Z la había engañado. ¿Y qué hay de Adele? Como dicen muchos de sus seguidores es capaz de hacerte “extrañar incluso a los ex que nunca tuviste”. Sin embargo, las baladas de desamor parecen ser ya cosa del pasado y ahora algunas artistas han ido un poco más allá, como la ya mencionada Shakira o la promoción que ha comenzado Lana del Rey cuyo nuevo álbum "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd", que verá la luz en marzo ha decidido publicitar únicamente en Tulsa, ciudad de origen su ex Sean Larkin.