Miley Cyrus sufre una crisis de ansiedad antes de dar un concierto y se sincera con el público

La cantante Miley Cyrus era uno de los grandes reclamos del festival Corona Capital de este domingo en México. Unos 85.000 asistentes esperaban con emoción su salida al escenario cuando la dirección del festival anunciaba que su actuación sería 15 minutos más corta de lo previsto. Ella misma sería quien explicaría a sus fans el motivo: había sufrido una crisis de ansiedad. "¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Yo me siento así ahora y no sé por qué", confesaba.

"Tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos". Con esas palabras, se ganaba aún más al entregado público, que se fundió en un enorme aplauso tras escucharla. Pero los 'smilers', como ella misma llama a sus fans, fueron preocupándose cada vez más, puesto que toda la actuación estuvo llena de alusiones a la salud mental.

Entre canción y canción, Cyrus aportaba inspiradores mensajes sobre la ansiedad y la depresión. "Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudaros ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción [‘The Climb’] más que a nadie, ya que trata sobre no rendirse", decía más adelante.

La intérprete, que este miércoles cumple 30 años, dejaba patente que no se encuentra en su mejor momento: "Ahora me canto a mí misma 'Don't fuck with my freedom' ('No jodas mi libertad') porque siento que soy la única persona que me impide seguir", aseguraba. "A veces me despierto y me pregunto si todavía amo mi trabajo, y cuando viajo para realizar conciertos, veo que todavía amo hacer lo que hago".

No es la primera vez que Miley Cyrus habla de sus problemas de salud mental. Ha reconocido públicamente en alguna ocasión que, cuando era niña, no todo brillaba con el éxito abrumador de su papel como Hannah Montana. Vio cómo la depresión hacía mella en su familia, enfermedad que le afectaría gravemente a ella misma en algún momento de su vida.