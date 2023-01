El vestido dorado 'vintage' y los secretos que esconde 'Flowers', el videoclip de Miley Cyrus

No nos extrañaría que este fin de semana te hayas topado en las redes sociales con algún clip del nuevo trabajo de Miley Cyrus, porque en cuestión de minutos se ha postulado en uno de los singles más escuchados de su carrera. Días antes de su lanzamiento compartió varias pinceladas del videoclip que pronto vería la luz, pero lo que nadie imaginaba es que se convertiría en el himno del empoderamiento femenino y amor propio. Con un ritmo de lo más pegadizo, Flowers, así ha bautizado esta canción que ahora suena en todas las emisoras de radio del mundo, ha pasado a ser toda una declaración de intenciones en la que la moda también cobra gran protagonismo y te contamos por qué.

Antes de nada, es importante destacar el día de su estreno mundial que tuvo lugar el pasado viernes 13 de enero, coincidiendo con el cumpleaños del actor Liam Hemsworth, el que fue su pareja durante más de una década, el mismo con el que se dio el 'sí, quiero' en una celebración íntima en la Navidad de 2018 y tiempo después terminó viviendo un divorcio de lo más mediático y complicado. Pero aunque este detalle no ha pasado desapercibido, no es la primera vez que le dedica una de sus canciones, lo que realmente nos ha llamado la atención como adelantábamos al inicio es el impecable vestuario que luce a lo largo de la proyección, concretamente un vestidazo dorado con el que nos ha quitado el hipo y se ha proclamado como la diosa que necesitábamos.

En la primera secuencia del teaser dirigido por Jacob Bixenman, aparece Miley andando con decisión hacia la cámara y enfundada en esta obra de arte metalizada con capucha y aberturas en el costado, que por un momento nos ha recordado al traje nupcial del personaje de Serena Van der Woodsen de Gossip Girl. Pero la historia del que luce la intérprete musical por las calles de Los Ángeles es mucho más especial ya que no resulta ser ninguna novedad que un modista de calibre haya creado especialmente para ella o visto recientemente sobre la pasarela durante la Fashion Week, en realidad se trata... ¡de una pieza vintage!

¿Quién firma su look?

Este maravilloso diseño confeccionado en lamé metalizado que le queda como anillo al dedo, forma parte de la historia del gran e icónico genio de la moda Yves Saint Laurent. Pertenece a la colección otoño-invierno 1992 que fue presentada en un exclusivo desfile en el mes de marzo de 1991 durante la Semana de la Moda de París. Una prenda de archivo que recuerda al que lució hace poco en una fiesta la top model de los noventa Kate Moss, con una versión que sigue la misma dinámica aunque con toques más actualizados bajo el mandato de Anthony Vacarello. ¡Pero no ha sido el único look que se ha viralizado!

También luce un delicado conjunto de lencería negra de La Perla mientras se sumerge en la piscina y en una sesión de entrenamiento, y cierra el videoclip enfundada en un traje de chaqueta negro oversize también de la casa parisina Saint Laurent. Aunque entre las teorías que barajan los fans de Miley, destaca que este último atuendo es un guiño al suit que llevó su ex marido el día de su enlace. ¡Y tampoco podemos olvidar el importante significado de la letra de la canción! Como la gran experta que es en música y amor, la artista le ha dado un giro de lo más personal a la que fue su canción de boda con Liam, When I Was Your Man de Bruno Mars. ¿Cómo lo ha hecho? A partir de su conocida base musical y dándole la vuelta a cada una de las frases que marcaron su etapa romántica, así ha creado el nuevo hit de 2023.