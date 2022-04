El vestido de novia viral de Serena Van der Woodsen vuelve ¡con Gigi Hadid!

Cuando la nostalgia pasa a ser la fuente de inspiración de un desfile, su éxito está más que asegurado, y eso es lo que ha ocurrido en Milán. El último capítulo de una de las series más aclamadas de la historia, Gossip Girl, con el vestuario a cargo de la estilista Patricia Field, se ha colado en la pasarela de la Semana de la Moda italiana en forma de vestido. Hace exactamente una década que vimos a nuestra querida Serena Van der Woodsen contraer matrimonio en una ceremonia privada en su casa del Upper East Side con el amor de su vida, Dan Humphrey. Aquel esperado momento de los fans culminó una era, pero también demostró las originales posibilidades que un traje nupcial tan memorable puede llegar a tener.

Durante las seis temporadas, el personaje que interpretó Blake Lively experimentó diversos cambios en su amplio vestidor repleto de piezas prêt-à-porter y complementos de lujo, pero el día que se convirtió en la mujer de Dan, puso el broche de oro -literalmente- con su exquisita elección, aquella que sigue triunfando sin importar las tendencias y el paso del tiempo. Apareció ataviada con una voluminosa pieza dejando así los parámetros y el clásico blanco a un lado, es decir, un gesto digno de cualquier experta en moda como ella con su residencia en el corazón de la Gran Manzana. Ni Chanel ni Dior, quien la vistió de novia fue el libanés George Chakra con un diseño de Alta Costura de la colección primavera-verano 2011. ¡Una obra de arte!

El vestido de novia de Serena vuelve ¡de la mano de Gigi Hadid!

Como una auténtica princesa de cuento de hadas, así bajó la reina del Upper East Side las escaleras, enfundada en esta inolvidable creación de cuerpo de lamé color oro metalizado, sin mangas y con una amplia falda de tul en marfil. Una escena que se volvió viral ya que el el glamour de la novia, su increíble sentido del gusto y las sinceras miradas de amor conquistaron a los espectadores y amantes de la industria. Tal ha sido su influencia entre los expertos en materia, que durante la presentación de la nueva línea de Moschino para la temporada otoño-invierno 2022 hemos encontrado una clara referencia a este momento.

Entre los looks que se paseaban por la pasarela italiana, llegó el turno de Gigi Hadid, quien acaparó toda la atención. ¡Y no es para menos! La veinteañera, que recientemente ha protagonizado la campaña de Versace junto a su hermana Bella, ha estrenado la versión 2.0 del vestido de novia que llevó Serena. Parece que el director creativo de la casa de costura, Jeremy Scott, se ha dejado llevar por la añoranza y el brillante repertorio de vestuario de la mítica serie que ha regresado en forma de reboot. Cada uno de los detalles del vestido de gala que luce una de las modelos más socilitadas de los últimos años, podríamos verlo hoy mismo en el vestidor de la protagonista de la producción. Pero atención, porque no ha sido la única coincidencia que encontramos de su legado estos últimos meses.

En el reboot de Gossip Girl producido por HBO, también hemos revivido esta leyenda gracias al personaje de Pippa -interpretado por Katherine Reis- cuando llegó a la fiesta de disfraces que reúnen a la jet set de la ciudad con un traje dorado casi idéntico. "Me encanta ver este increíble vestido volver a la vida" comenta Eric Daman -el estilista encargado de esta nueva serie- en las redes sociales. ¿Volveremos a presenciar otro momento en la pequeña ficción que está a la misma altura? ¡Ojalá que sí!