¡Vuelven las hermanas Hadid! La campaña viral que ha unido de nuevo a Gigi y Bella

Fue en diciembre de 2016 cuando Gigi y Bella Hadid hicieron historia desfilando al mismo tiempo sobre la mediática pasarela de Victoria's Secret en París. Decenas de campañas de moda y portadas después, desfiles con las casas más reconocidas alrededor del mundo y colaboraciones especiales con diseñadores, este tándem vuelve a escena por todo lo alto. Tras varias temporadas trabajando por separado, las hermanas Hadid regresan en una de las campañas más esperadas de la temporada.

- Sin rastro de Bella Hadid... ¿Por qué no ha desfilado para ninguna firma esta temporada?

Pero, ¿quién ha sido el culpable de este maravilloso y ya viral proyecto? Nada más ni menos que el universo de Versace y su mente creativa, Donatella. La casa italiana ha sido el encargada de llamar a sus puertas y, bajo el lema de 'Sororidad, Amor, Versace', convertir a las veinteañeras en la imagen de la colección Primavera/verano 2022 -sí, la misma en la que ya has visto a Maluma-. Posando como las supermodelos que son frente al objetivo de Mert Alas y Marcus Piggott, han demostrado su cálida, estrecha y sincera relación familiar, detalle que la hermana de Gianni ha buscado reflejar en cada una de las imágenes. "Esto todavía me hace sentir escalofríos en el cuerpo. No puedo creer que pueda trabajar para uno de mis mayores ídolos, al lado de mi hermana mayor. Es increíble para mí", confiesa Bella en su perfil de Instagram.

- El maxi collar de perlas de Gigi Hadid escondía un secreto: Naomi Campbell lo llevó ¡hace 20 años!

Enfundadas en ajustadísimos vestidos de látex de colores, en prendas de punto a todo color y con bolsos de manos que aportan ese inconfundible toque made in Italy al look, las californianas han conseguido que los días de primavera estén más cerca que nunca. "Ser una chica Versace ha sido uno de mis mayores honores a lo largo de los años; pero los momentos más valorados son los vividos contigo Donatella Versace. Si llegas a conocer a tus héroes, y son mejores de lo que podrías haber soñado, ¡recuérdalo! Te quiero DV, y te aprecio mucho", dice por su parte Gigi en su perfil personal. Y entre instantánea e instantánea que ya colapsan la red, hemos encontrado una sorpresa muy especial que ha sorprendido a todo el mundo, ¿adivinas quién ha hecho un cameo junto a ellas? Pista: no tiene nada que ver con la hija de Gigi.

- El doble giro profesional de Gigi Hadid: actriz en una serie de Netflix y experta repostera

¡Se trata nada más ni menos que de la mismísima Donatella! Así es, la cabeza creativa detrás de la emblemática firma que se ha colado en los vestidores de las mujeres más sofisticadas del panorama, se ha lanzado a la piscina -más bien se ha tumbado- para posar entre los dos rostros más conocidos del mundo del modelaje, incluso con el cabello a juego. "La familia es muy importante para mí, por eso quería que estas imágenes se centraran en la hermandad. ¡¡¡Me gusta tanto esta campaña que no he podido evitar unirme a mis reinas de Versace Gigi Hadid y Bella Hadid en una toma!!! Chicas, sois inspiradoras y empoderadoras y os quiero taaaanto", comenta la directora en un post. Un gesto divertido con el que se han hecho virales en cuestión de horas y han conseguido millones de likes de sus amigos y fans, es una muestra más de la buena sintonía que existe entre las tres desde hace años. ¡Bravo Versace!