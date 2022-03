¡Imparable! Gigi Hadid se lanza a un nuevo proyecto en televisión

El mundo celebrity ha empezado el 2022 por todo lo alto. Kim Kardashian bate récords en términos profesionales con su marca Skims, Kendall Jenner se hace viral con un posado en bikini en la nieve y ahora Gigi Hadid vuelve a ser protagonista en las noticias de la semana por un motivo diferente a sus posados o su presencia sobre la pasarela. Si hace unos días alabábamos su última campaña de moda para Versace en la que posa con su hermana Bella homenajeando así a la familia, ahora vuelve al foco por un nuevo y sorprendente proyecto relacionado con la moda pero que también le abre camino al sector de la televisión.

Para sorpresa de muchos, no es la primera vez que la californiana hace un cameo en la pequeña pantalla, meses atrás pudimos ver cómo su voz reemplazó a la de Chrissy Teigen en la segunda temporada de Never Have I Ever. Y la última novedad que con gran razón ha revolucionado a sus fans, la conocimos hace unos días a través de las redes sociales, ¿adivinas de qué se puede tratar? Atención, ¡porque no lo vas a imaginar! Gigi será la nueva compañera de aventuras de Tan France en el exitoso programa Next in Fashion, un talent show para diseñadores de moda que, desde 2020, se emite en Netflix. Si eres una apasionada de las tendencias y los entresijos de la industria, no dudes en engancharte a esta historia en la que dentro de muy poco tiempo podrás ver a la modelo en acción en la segunda temporada. Y sí, este hecho ha confirmado todos los rumores: será quien sustituya a la it-girl Alexa Chung.

Junto al modista y estrella británica televisiva, la veinteañera se embarcará en un nuevo camino lleno de ilusión donde además de presentar los divertidos capítulos, también será la encargada de analizar y examinar los trabajos de los futuros diseñadores del panorama; aquellos que quizás podrían llegar a vestirla para las alfombras rojas del futuro. Este dúo creativo y tan sensacional que se conoció a través de una videollamada gracias a la directora de moda de Instagram, Eva Chen, serán los encargados de guiarnos en esta etapa que promete muchas risas, lookazos y más de una anécdota para el recuerdo.