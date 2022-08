El lujoso accesorio que Beyoncé ha estrenado en su último disco está en sus pies

Cada artista tiene su sello de identidad, pero Beyoncé con su último lanzamiento, Renaissence, -y por si teníamos alguna duda- ha demostrado que es la reina de la música, pero también de la moda. Su reconocida voz, el ritmo pegadizo de las nuevas canciones y los impresionantes looks de las casas de costura más influyentes del siglo que ha estrenado en esta especial ocasión, nos ha dejado sin palabras. Un gesto que la ha consolidado como la musa que es, ¡esa que tanto necesitamos y no lo sabíamos! Y entre los éxitos FASHION que se ha marcado en este disco que compuso en la cuarentena, encontramos un detalle, o más bien un complemento muy especial que no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos, y no tiene nada que ver con el ya icónico caballo.

No nos sorprende que siendo quien es cuente con lucir trajes dignos de exposición en los museos alrededor del mundo. Desde las propuestas clásicas de Chanel, hasta vestidos hechos armaduras de Mugler y Schiaparelli e indumentarias de encaje y plumas bordadas a mano de Alaïa son algunas de las que destacan en las imágenes que ella misma ha compartido con sus seguidores. Aunque los brillos y la belleza de este vestuario ya viral nos ha hechizado de forma instantánea, lo que realmente nos ha surgido más intriga son las botas XL que ha lucido en un total look dorado, incluidos sus labios.

A conjunto de un body dorado con aureola flotante de la que desprende discos brillantes, obra de la diseñadora Melissa Simon-Hartman, y las célebres gafas de sol retro de Balenciaga -las mismas que ha popularizado Kim Kardashian-, el llamativo calzado con bastantes centímetros de tacón y terminado en punta, ha sido parte de la esencia que ha hecho de este conjunto uno de nuestros favoritos. Es una creación metalizada del alemán Philipp Plein y pertenece a una cápsula limitada, pero ¿por qué es tan importante? ¡Porque está fabricada con láminas de oro de 24 kilates! Sí, como lees. Beyoncé lleva oro -y casi cuatro mil euros- en sus pies, como si de una diosa del Olimpo se tratara. Aún están disponibles en plataformas de lujo como Farfetch.

Musa de estilo dentro y fuera de escena, la de Houston ha supervisado esta ingeniosa hazaña con la ayuda de los estilistas más solicitados del panorama, Marni X Marni, KJ Moody y Zerina Akers. Y aunque hoy nos refiramos exclusivamente a estas botas de ensueño, los estilismos que veremos aparecer en los videoclips -que aún no se han estrenado- del disco más buscado del momento, Renaissence, seguirán dando mucho que hablar los próximos meses. ¡Por lo pronto ya han marcado una era, en términos de moda y música!

