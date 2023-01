Miley Cyrus lanza single en el cumpleaños de su ex, Liam Hemsworth, ¿está dedicado al actor?

Miley Cyrus ha comenzado el año anunciando nuevo single, y ni la fecha escogida ni las letras que lo componen han pasado desapercibidas. Se llama Flowers, y se publica el próximo 13 de enero, el mismo día que casualmente (o no) cumple 32 años su exmarido, Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación intermitente durante una década tras haberse conocido en el rodaje de La última canción. Las frases que se han utilizado como promoción del tema parece estar haciendo referencia directa a algunos momentos virales de la pareja, como por ejemplo: "I can take myself dancing", o lo que es lo mismo "Puedo sacarme yo sola a bailar". También "I can love me better than you can", que se traduce como "Me puedo querer a mí misma mejor de lo que me quieres tú".

En un vídeo de la alfombra roja de la fiesta de los Oscars organizada por Vanity Fair en 2019 una entrevistadora le pide a Miley Cyrus que enseñe cómo son sus movimientos de baile en pareja. La intérprete se pone a bailar contra su marido que le responde que pare. En abril, solo dos meses más tarde, el matrimonio vuelve a posar en un evento, esta vez en la premiere de Los Vengadores: Endgame. La intérprete de Wrecking Ball bromea ante los fotógrafos haciendo como que lame a Liam Hemsworth y termina echándole del plano. Estos dos momentos son los que podrían conectar con las letras de Flowers, que sumada a la fecha de lanzamiento parece un mensaje directo al actor de Los juegos del hambre.

Miley Cyrus fue una de las protagonistas de fin de año después del éxito de su fiesta-concierto de Nochevieja, en donde contó con la participación de artistas como Sia, David Byrne, Fletcher y hasta Paris Hilton. Se alabaron sus estilismos, seleccionados de entre las colecciones vintage de distintos diseñadores como Versace o Yves Saint Laurent, pero también su voz y las versiones de los temas escogidos para la velada. Entre los más comentados estuvieron una mezcla de su tema Wrecking Ball con I will always love you, que interpretó junto a su autora original, Dolly Parton. La cantante country escribió la canción en 1972, el mismo día que otro de sus grandes éxitos, Jolene, pero no se popularizó internacionalmente hasta que formó parte de la banda sonora de El guardaespaldas con la voz de Whitney Houston.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en una ceremonia privada y por sorpresa el 23 de diciembre de 2018, pero en agosto, solo 8 meses después, se anunció de la misma manera repentina que habían roto. A principios de 2020 su divorcio fue finalizado y cada uno continuó su camino: el actor permaneció en Australia con su familia y comenzó una relación con la que es todavía su pareja, la actriz Gabriella Brooks. Por su parte la cantante se volcó en su música y, tras varias relaciones muy públicas, parece que actualmente está feliz junto a Maxx Morando, batería del grupo Liily.

Algunas de las canciones que Miley ha publicado en los últimos años, incluso antes de su ruptura, parecen hablar de la relación que compartía con Liam Hemsworth. En temas como Slide Away, que se publicó solo días después de que saliera a la luz el divorcio, las referencias son claras. En Midnight Sky, de su último álbum Plastic Hearts, se repiten los mismos lemas de amor propio que parece que va a explorar en su nuevo tema. "Nací para correr, no pertenezco a nadie, no necesito que me quieras", asegura en el mecionado primer single del disco que sacó en 2020.