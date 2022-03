Mientras se encuentra trabajando en su nuevo álbum Dolly Parton rechazar estar en al Salón de la Fama del Rock and Roll por no ser merecedora de tal honor La cantante alega que no ha dedicado su carrera por completo a este género musical

Dolly Parton es sin duda una de las figuras más míticas dentro del mundo de la música country. A sus 76 años la cantante puede presumir orgullosa de ser la voz de la banda sonora que ha marcado a toda una generación, con temas como Here I am o Rockin Years. Una trayectoria profesional también reconocida por los expertos de la industria musical y por los que ha sido laureada en infinidad de ocasiones. Entre su palmarés se encuentran varios premios Grammy. Sin embargo, la madrina de Miley Cyrus ha preferido rechazar el último reconocimiento que le había sido otorgado, formar parte del grupo de nominados del prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll, ya que, según ella misma ha hecho saber a través de un comunicado, no se siente merecedora de este derecho pues no ha dedicado su carrera por completo a este género musical. Igualmente, la cantante ha querido subrayar que, si en un futuro se le permite, le gustaría volver a ser considerada para este premio, ya que en estos precisos momentos, se encuentra preparando el lanzamiento de su último trabajo, un álbum centrado exclusivamente en rock and roll.

VER GALERÍA

La cantante también ha querido explicar que la motivación para desarrollar este nuevo trabajo ha surgido por los consejos e insistencia de su marido, Carl Dean, un empresario con el que la artista lleva compartiendo vida desde que tan solo tenía 18 años, y al que ella misma ha definido como "un friki del rock and roll". Al mismo tiempo, ha querido aprovechar la ocasión para darle la enhorabuena y desear suerte al resto de los candidatos, un total de 16, que aún se encuentran en la lucha por conseguir un hueco en el que está considerado unos de los museos más relevantes de la industria musical. Entre la lista de afortunados se encuentran nombres tan reconocidos como Duran Duran o Eminem, que tendrán que enfrentarse a una votación popular que ya está activa.

VER GALERÍA

Por su parte, los amantes del género han alabado la decisión y coherencia demostrada por la cantante a través de Internet, donde se ha llegado a convertir en trending topic. De esta manera, es la segunda vez que la intérprete se vuelve viral en los últimos meses y que es Dolly Parton sacó su lado más solidario durante la crisis del covid-19, cuando decidió destinar un millón de dólares a la universidad de Universidad de Vanderbilt en Nashville, para la investigación y desarrollo de la vacuna Moderna. De esta manera, llegaba la anécdota porque su nombre aparecía en los informes del inyectable. Además, y tras esperar su turno para recibir el pinchazo, la autora de I Will Always Love You, quiso usar su voz y repercusión social para concienciar a la población de la importancia de la vacunación para frenar el virus compartiendo su imagen en el hospital y adaptando la letra de su tema Jolene a la situación de pandemia.

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.