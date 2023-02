Pablo Lyle, protagonista de la serie ‘Yankee’ de Netflix, condenado a 5 años de prisión por homicidio involuntario

El actor mexicano, Pablo Lyle ha visto cómo su vida se derrumbaba como un castillo de naipes. Protagonista de la serie Yankee (Netflix) y de la película Mirreyes vs Godínez, entre otros trabajos, el intérprete ha sido condenado a cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y a 100 horas de servicio comunitario tras ser declarado culpable de homicidio involuntario después de golpear mortalmente a un hombre durante un altercado de tráfico ocurrido en marzo de 2019.

Pablo, quien también tendrá que asistir a clases para controlar su ira, se vio involucrado en un altercado vial con un hombre de origen cubano llamado Juan Ricardo Hernández, al que propinó un golpe antes de que cayera desplomado. Días después este falleció en el hospital, lo que provocó que la situación de Lyle se agravara, permaneciendo desde aquel momento bajo arresto domiciliario en Florida.

El intérprete, que siempre ha sostenido que actuó en defensa propia, y que tan solo trató de proteger a su familia cuando Juan Ricardo se acercó al automóvil, se mostró muy arrepentido durante el juicio y no dudó en pedir perdón a la familia del fallecido. “Esto es el resultado de algo que hice y que está conmigo siempre cuando voy a dormir, nadie hubiera querido que esto ocurriera y nadie quiere una cosa como esta, algo que afecta en cuestión de segundos con un puño, qué le puedo decir de lo ocurrido, lo siento, realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que han perdido a alguien muy importante en su vida y sé que no puedo hacer nada por traerlo de vuelta. Lo siento mucho, es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida”, dijo el actor con la voz entrecortada.

Lyle, que es padre de dos niños, Aranza y Mauro, de 11 y 7 años, respectivamente, siempre ha contado con el apoyo de su familia y en especial de su mujer, la influencer Ana Araujo, quien habló durante el juicio para romper una lanza a favor de su marido argumentando que no es una persona violenta y que lo que le hizo a Juan Hernández no lo define como persona.

La esposa del actor comenzó recordando el dolor de Pablo al enterarse del trágico desenlace: “Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, explicó Araujo. Y acabó haciendo todo un alegato en favor de su marido, con el que contrajo matrimonio a finales de 2014. "Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo", acabó diciendo Ana visiblemente afectada.

La familia del fallecido, por su parte, había solicitado 15 años de cárcel para el actor pero, teniendo en cuenta los atenuantes del caso y su falta de antecedentes esta se ha visto visiblemente reducida. “Han sido cuatro años muy duros. Mi padre era un señor que gozaba de buena salud. Nunca pensé que esto le sucediera a mi padre, era un hombre de principios y era un hombre de promesas que las cumplía. En el 2011 vino a este país y me hizo una promesa: ‘que no me preocupara que él me iba a traer a este país’ y así lo cumplió, por eso quiero que sepan que mi padre está muy orgulloso que yo esté aquí representándolo a él y a nuestra familia. Por eso quiero pedirle a usted su señoría que al señor Pablo Lyle se le dé la pena máxima”, declaró la hija del fallecido.

Mercedes Arce, pareja de Juan Hernandez en el momento de su muerte, ha señalado que es consciente de que Pablo no deseaba la muerte de su novio, pero recordó que todo acto tiene su consecuencia. “El diablo se metió en el medio de esta disputa” sentenciaba.

Testimonios aparte, los abogados del intérprete han dado a conocer que apelarán la sentencia confiando de nuevo en la inocencia de su cliente. “Esta condena no fue justa, Pablo estaba defendiendo a su familia. Desde el principio, hemos dicho que Pablo estaba defendiendo a su familia como cualquier padre en el mundo haría…” dijo David Oscar Marcus, abogado de apelación de Pablo, en declaraciones al programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. “Vamos a apelar y a presentar el recurso antes de 30 días y luego iniciar el proceso…”, añadía el letrado.