Marisa Jara desvela cómo se encuentra tras perder el bebé que esperaba

Marisa Jara recibió uno de los golpes más duros a finales de 2022 cuando supo que había perdido el bebé que esperaba. La diseñadora de joyas, madre de otro niño llamado Tomas, había expresado lo ilusionada que estaba con la llegada de su segundo hijo, como contaba un mes antes de sufrir esta triste pérdida. La modelo se ha sincerado sobre cómo se encuentra. "Son cosas que pasan y que bueno, que te dejan echan polvo, pero como siempre, sabéis, yo soy muy positiva. Siempre intento mirar hacia delante, ver la parte buena y ya está", confiesa a la agencia Europa Press a su llegada a la Semana Internacional de Moda Flamenca (SIMOF) en FIBES, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

VER GALERÍA

Marisa Jara ante todo se siente muy afortunada y agredecida de tener a su hijo Tomás: "En realidad ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más. Hay tantísimas mujeres que ni si quiera tienen un bebé y que lo desean, que yo no puedo ser tan egoísta". "Estoy dentro de lo que cabe, estoy contenta porque encima tengo que estar agradecida". El pequeño que vino al mundo en abril de 2022 alegra su día a día y le ayuda a sobrellevar la situación: "Le quita las penas a cualquiera. Es un niño, no es porque sea mi hijo, pero es un niño muy especial. Es un niño que te llena el corazón".

Recordemos que la modelo tuvo serias dificultades para tener hijos por sus problemas de fertilidad. Marisa Jara se enfrentó a un cáncer de estómago y 19 operaciones de endometriosis, pero nunca cejó en su empeño de ser mamá y finalmente lo logró gracias a un tratamiento de fecundación in vitro.

VER GALERÍA

La empresaria tampoco se olvidó de su pareja, Miguel Almansa, al que dedicó unas preciosa palabras: "Parejas tenemos, vienen, van, pero tener una buena pareja y elegir bien al padre de tu hijo es lo más importante. Y yo he elegido al mejor del mundo, lo tengo clarísimo".

La historia de amor de la diseñadora de joyas y el agente inmobiliario comenzó en 2019. Se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla, pero no fue hasta un tiempo después cuando se encontraron en la cena de un amigo común. A raíz de esa velada se hicieron inseparables y escasos meses más tarde hicieron oficial su noviazgo ante los flashes. Su romance tuvo un impasse a comienzos de 2021, pero pronto se dieron una segunda oportunidad y viven su mejor momento junto a su hijo Tomas. Además, el pequeño tiene un hermano mayor nacido de una relación anterior de Miguel, y juntos nhan formado una bonita familia.