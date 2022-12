Marisa Jara pierde el bebé que esperaba

Marisa Jara recibió su mejor regalo en 2022: el nacimiento de su hijo Tomas. Su primer hijo vino al mundo el pasado 1 de abril y ocho meses después del nacimiento de su primogénito anunció que iba ser mamá por segunda vez. Sin embargo cuando estaba embarazada de varios meses, la empresaria y modelo ha perdido el bebé que esperaba, tal y como ha adelantado la revista Lecturas.

La diseñadora de joyas recine un duro golpe, ya que deseaba con ilusión la llegada de este niño y así lo contaba a principios de diciembre llena de emoción. "Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos", revelaba entusiasmada..Su primer hijo nació gracias a un tratamiento de fecundación in vitro, pero el segundo era concebido de forma natural, algo que nunca habría imaginado. La modelo tuvo serias dificultades para tener hijos por sus problemas de fertilidad. Marisa Jara se enfrentó a un cáncer de estómago y 19 operaciones de endometriosis, pero nunca cejó en su empeño de ser mamá y finalmente lo logró, como ese era su deseo.

Junto al agente inmobiliario Miguel Almansa ha formado una bonita familia con el pequeño Tomás, que ha recibido el nombre de su abuelo materno, y otro hijo de él nacido de una relación anterior. La pareja se conoció en 2019 durante la Feria de Abril, aunque no fue hasta tiempo después cuando comenzaron a mantener una relación. En enero de 2021 atravesaron una crisis que lograron superar y ahora, pese al difícil momento que están pasando por la pérdida de su hijo, disfrutan de su primera Navidad con su bebé que le hace sentirse a Marisa como "la mujer más feliz del mundo".

"La Navidad es mi época favorita y este año con Tomás es aún más bonita y especial. La estamos viviendo con mucha ilusión y felicidad. Sin duda me despido del mejor año. Este 2022 siempre estará grabado en mi corazón por darme más de lo que yo soñaba, mi preciosa familia", decía la fundadora de la firma de complementos Ja de Jara, que ahora ha recibido esta dura noticia antes de culminar el año.